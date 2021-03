Générosité exceptionnelle des Gardois pour la collecte des Restos du Cœur

74,5 tonnes de nourriture collectées dans le Gard lors de la Collecte Nationale des Restos du Cœur les 5, 6 et 7 mars derniers. C'est 50% de plus que l'année dernière. Une réussite pour les Restos et la preuve de la générosité des Gardois.

74,5 tonnes de marchandises collectées au cours de La Grande Collecte, une opération des Restos du Cœur menée à travers toute la France aux mêmes dates, cette années les 5, 6 et 7 mars derniers. Dans le Gard, des bénévoles étaient aux portes de 54 magasins tout au long de ces trois journées. Une collecte exceptionnelle, de 50% supérieure à celle de l'année dernière. Les Gardois qui ont été beaucoup plus généreux en cette année de confinement, plus dure pour beaucoup, et notamment les plus faibles. Des dons de nourriture bien sûr mais pas seulement, des produits d'hygiène également, et encore des produits pour bébé. De quoi alimenter les 21 centres de distribution du département du Gard pour la campagne d'été qui arrive.

A noter que cette générosité dans les dons se retrouve aussi dans la disponibilité des bénévoles. Aux 620 bénévoles quotidiens des Restos du Cœur dans le Gard, s'ajoutent d'habitude une grosse quarantaine de personnes pour cette Grande Collecte, des bénévoles d'un jour. En cette année 2021 marquée par le Covid, le Gard a pu compter sur près de 70 bénévoles d'un jour, là aussi une augmentation de plus de 50%.