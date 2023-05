Genêts, laboratoire pour imaginer le littoral de la Manche en 2050

La Manche compte 674 km de littoral, dont de nombreuses côtes basses sableuses, particulièrement exposées aux conséquences du dérèglement climatique. Principaux risques rencontrés : l'érosion et la hausse du niveau de la mer. Plus d'un tiers (35%) des côtes naturelles du département reculent. Près de 36.000 hectares de zones basses sont exposées aux submersions marines sur les côtes manchoises. Le département estime que 19.000 logements et 3.400 bâtiments industriels et commerciaux sont situés sous l'actuel niveau marin centennal, le niveau référence en France.

Concilier bâti ancien et risques littoraux

Alors, tout le littoral n'est pas uniforme : les risques ne sont pas les mêmes partout. L'idée pour ce premier concours, c'est d'imaginer l'aménagement du bourg de Genêts, un village de 450 habitants à l'année (2.000 l'été) dans la baie du Mont-Saint-Michel, à l'horizon 2050-2100. La commune a été un des premiers territoires manchois à se doter d'un plan de prévention des risques littoraux (PPRL). "Genêts conjugue plusieurs choses : une altitude basse, une ville imbriquée avec le domaine public maritime ; des débordements du Lerre, le fleuve côtier, avec la mer qui peut venir dans le village ; et des nappes phréatiques quasi affleurantes", énumère la maire et vice-présidente du conseil départemental Catherine Brunaud-Rhyn.

La Manche doit donc faire face et s'adapter à cette situation. C'est ainsi que le conseil départemental et le CAUE (conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) de la Manche ont lancé un "concours d'idées" destiné aux étudiants et professionnels an architecture, urbanisme et paysage. "La réflexion est globale : scientifique avec les risques naturels ; en terme de bâti, avec une pression de plus en plus forte et des lois qui évoluent ; paysagère, sur un territoire en constante évolution", souligne Marion Gobin, urbaniste conseiller au CAUE de la Manche.

Servir d'exemple

Des risques à envisager avec en toile de fond un bourg au bâti ancien : le centre de Genêts se trouve dans le périmètre de protection de l'église Notre-Dame et de son enclos, classés au Monuments historiques, et dans la zone de la baie du Mont-Saint-Michel, classée à l'Unesco. La commune dispose également d'un ancien port et de moulins. Par ailleurs, elle est très liée à l'attractivité de la Merveille : de nombreux flux routiers transitent par le village, en direction du Bec d'Andaine, l'actuel point de départ des traversées à pied de la baie. Genêts a déjà pris des mesures face à l'urgence climatique, comme l'arrêt de la station d'épuration. Pour résumer, ce concours doit interroger les bâtisseurs sur comment concilier valorisations touristique, patrimoniale et paysagère avec risques littoraux.

Ce concours doit permettre d'ouvrir des perspectives. "Le bâti existant doit évoluer, au risque d'être délaissé. On peut imaginer des étages, des terrasses, d'autres types d'hébergements plus légers et résilients", confie Marion Gobin. Genêts peut ainsi servir de petit laboratoire pour donner des idées à d'autres communes : "d'autres villes du département sont aussi concernées par les problématiques liées aux périmètres protégés. On peut penser à Saint-Vaast-La-Hougue et les Tours Vauban classées à l'Unesco", précise l'urbaniste. Et la maire de Genêts d'ajouter : "on travaille pour l'avenir, mais aussi le présent".

Calendrier du concours d'idées

5 mai : lancement officiel de l'appel à idées

23 juin minuit : date limite d'inscription à l'appel à idées

5 et 6 juillet : deux jours de formation, rencontres et découverte de la commune de Genêts (présentation du site d'étude, intervention de professionnels, rencontre des acteurs locaux)

1er décembre : date limite d'envoie (par voie dématérialisée uniquement) des travaux des candidats

jusqu'au 31 janvier 2024 : analyse des projets par le comité technique et délibération du jury

février : communication des résultats aux candidats

mars : cérémonie de remise des prix et publication nationale

Pour participer, inscrivez-vous via l'adresse : transition-ecologique@manche.fr avant le 23 juin 2023 à minuit