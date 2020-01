Genève féminise ses panneaux annonçant les passages piétons

Une femme enceinte, une personne âgée ou encore un couple de femmes… six versions de ces nouveaux panneaux ont été dévoilées ce jeudi à Genève. Avec cette action, la cité helvétique souhaite promouvoir la parité dans l’environnement urbain. _"_En lien avec le plan d’action municipal contre le sexisme et le harcèlement dans l’espace public, le remplacement de 250 panneaux (sur les 500 existants) a pour objectifs d’augmenter la visibilité des femmes dans la ville et de questionner les représentations des personnes légitimes à y évoluer", indique la mairie sur son site internet. Ce projet de féminisation de panneaux routiers s’inscrit dans le cadre de la politique de la ville en matière de promotion de l’égalité entre femmes et hommes et contre les discriminations LGBTIQ.

Pour la maire de Genève, "l’omniprésence des représentations masculines stéréotypées dans l’espace public, notamment à travers les panneaux de signalisation, vient renforcer l’idée que certain-e-s, en particulier les femmes mais aussi les minorités, y sont moins à leur place que d’autres". Sandrine Salerno espère que ce projet pionnier sera repris par d’autres communes genevoises.