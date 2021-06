Le président américain Joe Biden et son homologue russe Valdimir Poutine se rencontrent pour la 1ère fois ce mercredi à Genève, en Suisse. Un sommet dans un contexte extrêmement tendu entre les deux pays. Sur place, le dispositif de sécurité est hors norme. La ville est placée sous cloche.

Genève coupée du monde pour la rencontre sous tension entre Joe Biden et Vladimir Poutine

Le dispositif de sécurité mis en place ce mercredi à Genève, en Suisse, est à la hauteur de l'événement. Environ 4.000 personnes : des militaires, des agents de sécurité et pratiquement tous les policiers de la ville seront mobilisés pour s'assurer du bon déroulement de la première rencontre entre le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine.

Une rencontre explosive en perspective

Ce sommet se tient dans un contexte extrêmement tendu entre les deux pays, dont les derniers mois ont été marqués par des sanctions économiques, des expulsions de diplomates, des petites phrases et des provocations entre les deux chefs d'Etat. La "relation russo-américaine est dans l'impasse. _La situation est proche d'être critique_. Il faut faire quelque chose" reconnait Iouri Ouchakov, un conseiller de Vladimir Poutine.

Les discussions ce mercredi entre les deux présidents devraient durer entre 4 et 5 heures. Le contenu est encore flou mais les échanges vont probablement porter sur des sujets très variés comme : la géopolitique, les attaques informatiques, les droits de l'homme, le climat... Selon l'AFP, aucune conférence de presse commune ne sera organisée, chaque chef d'état s'exprimera chacun de son côté. Cette rencontre en rappelle une autre à Genève, celle en 1985 entre Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev.

Une ville coupée du monde

Pour éviter tout risque durant l'événement, les moyens humains sont ainsi hors norme. La ville est coupée du monde le temps de cette journée et plus particulièrement le quartier où se situe la rencontre : à la villa La Grange, transformée en forteresse et entourée pour l'occasion de barrières de sécurité surmontées de fils de fer.

Ce mercredi, le secteur sera bouclé, un laissez-passer sera obligatoire pour circuler à l'intérieur, les commerces baisseront le rideau, les bateaux auront l'interdiction de sortir de la rade de Genève, le réseau de bus sera très perturbé avec de nombreux retards, déviations et même suppressions de lignes. Certains chantiers seront même à l'arrêt durant trois jours.

Le parc de la Grange est entouré de 2 kilomètres de barbelés pour ce sommet sous tension à Genève © Maxppp - Grégory YETCHMENIZA

Télétravail recommandé pour les habitants et frontaliers

Vu la pagaille qui s'annonce, le Conseil d'État a demandé à la population de se mettre le plus possible en télétravail. La consigne vaut notamment pour les frontaliers haut-savoyards, nombreux à faire chaque jour l'aller retour. Des ralentissements sont attendus à la frontière étant donné que les contrôles pour entrer en Suisse seront renforcés. Le Groupement Transfrontalier Européen a notamment tenu à prévenir les milliers de personnes concernées sur son site internet, en listant les perturbations.