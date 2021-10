Geneviève Darrieussecq commémorera en Dordogne le 80e anniversaire du premier parachutage pour la Résistance

Dans la nuit du 10 au 11 octobre 1941, quatre instructeurs avaient été parachutés en Dordogne avec leur matériel de sabotage à Beleymas, près d'une propriété du député de l'Aisne Jean Pierre-Bloch à Villamblard. C'est le premier parachutage combiné d'hommes et d'armes en France destinés à la Résistance. L'opération avait été organisée à Londres par le Special operation executive anglais, et baptisée "mission Corsican". Le War office britannique commémore sur place, ce vendredi 29 octobre, le 80e anniversaire du parachutage de ces quatre instructeurs (Clément Jumeau, Jack Hayes, Jean le Harivel et Daniel Turberville), qui étaient attendus sur le terrain de Lagudal par Édouard Dupuy, Albert Rigoulet et Jean Pierre-Bloch.

Arrestations et évasions

Ce premier parachutage s'est plutôt mal passé L'un des instructeurs (Daniel Turberville) a été immédiatement arrêté par les gendarmes, et plusieurs containers d'armes saisis. Les trois autres instructeurs seront arrêtés quelques jours plus tard avec Jean Pierre-Bloch près de Marseille. Tous s'évaderont en 1941 ou 1942. Les archives sur cet épisode de la Résistance ont été recueillies par le Département de la Dordogne, et sont disponibles ici.

Une stèle pour se souvenir

La cérémonie de commémoration débutera à 9h30 ce vendredi 29 octobre, à la stèle de Lagudal. En présence de Geneviève Darrieussecq, ministre-déléguée auprès de la ministre des Armées, en charge de la mémoire des Anciens combattants, et de Claude Pierre-Bloch, fils de Jean Pierre-Bloch, le président-fondateur de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme de 1968 à 1993, puis président d'honneur jusqu'à sa mort en 1999 à 93 ans.