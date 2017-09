Geneviève Darrieussecq : "il y a une attente pour le retour du service national"

Geneviève Darrieussecq était à Dijon ce mardi. La secrétaire d'Etat auprès de la Ministre des Armées est venue assister à la fin du Congrès National de la Fédération Maginot. Nous avons interrogé la secrétaire d'Etat sur le projet de retour du service national.

Dans les missions confiées à la secrétaire d'Etat, il y a la nécessité d'entretenir la mémoire des anciens combattants mais aussi créer un lien entre les anciennes et nouvelles générations. C'est la raison pour laquelle, Geneviève Darrieussecq a aussi en charge le fonctionnement des lycées militaires. Il en existe six en France, dont celui d'Autun en Saône et Loire.

Les anciens combattants de la Fédération Maginot de Côte-d'Or © Radio France - Stéphane Parry

A propos des jeunes, parmi les promesses de campagne d'Emmanuel Macron, il y a le rétablissement du service national : "ce serait un service national obligatoire qui s'adresserait aux jeunes de 18 à 21 ans", confirme Geneviève Darrieussecq." Ce ne sera pas un service militaire, mais il y aura des notions sur le fonctionnement des armées, ce qu'est la défense nationale, mais on trouvera aussi des notions sur la sécurité intérieure, la police et la gendarmerie," ajoute la secrétaire d'Etat. La sécurité civile devrait aussi avoir sa place : "ce serait bien de former toute une génération aux gestes qui sauvent," note la secrétaire d'Etat, "que ce soit dans des moments d'attentats ou des moments de catastrophes naturelles comme on vient d'en vivre sur les îles Saint-Martin et Saint-Barthélémy."

Un projet chiffré à 30 milliards d'euros

Dans un premier temps, le coût du projet de retour du service national a été chiffré à 30 milliards d'euros. Un chiffre que ne confirme pas la secrétaire d'Etat. On en saura peut-être plus à l'issue de la présentation du projet de loi finance à la fin du mois de septembre."Quand je parle de ce dossier, tout le monde est intéressé. Il y a une attente. D'ailleurs, souvent ce sont les gens qui viennent m'en parler spontanément, ce qui prouve que l'annonce du président Macron a eu un effet positif dans la population en général."

Après avoir rendu hommage aux anciens combattants, la secrétaire d'Etat a pris la direction d'Autun pour rencontrer les jeunes du lycée militaire.