Genouillac : "On ne comprend pas pourquoi il faut fermer cette classe"

Genouillac, France

Depuis quelques jours, cinq banderoles flottent sur le fronton de l'école de Genouillac. On peut y lire les slogans écrits par des parents d'élèves en colère: "Sauvons la ruralité, touche pas à mon école" ou encore "Ecole en colère". Genouillac, est l'une des huit communes creusoises où l'inspecteur d'académie souhaite supprimer un poste à la rentrée prochaine. L'établissement pourrait passer de quatre classes à trois seulement. Les parents se mobilisent depuis plusieurs jours.

Déjà 600 signatures sur leur pétition

Les parents d'élèves ont fait passer une pétition chez les commerçants du secteur. Ils ont déjà récolté 600 signatures en quelques jours. Un démarrage très impressionnant pour une commune qui compte à peine plus de 740 habitants.

Ce vendredi 15 février, les parents d'élèves avaient prévu une petite fête à l'école, à l'occasion des vacances d'hiver. Ils ont finalement appelé tous leurs soutiens à venir pour se mobiliser contre la fermeture de classe. Vers 17 heures, une soixantaine de personnes étaient présentes.

Incompréhension chez les parents d'élèves

" On ne comprend pas cette décision, regrette Frédérique Bourbon, l'une des déléguées des parents d'élèves, nous aurons au moins 62 élèves en septembre, cette fermeture ne parait pas justifiée. D'autant que la commune est vivante, il y a des logements vides, susceptibles d'accueillir des familles avec des enfants".

Les parents d'élèves craignent une baisse de la qualité de l'enseignement, avec des classes à niveaux multiples et des effectifs plus importants. D'après leurs calculs, si l'école fait le choix de regrouper tous les élèves de maternelles dans une même classe, ils seront 27 l'an prochain.

"On parle de développer la Creuse et pendant ce temps-là on ferme les services publics", s'agace Jean-Claude Aurousseau, le maire de la commune. Il estime que "Trois postes d'enseignants en moins sur le département, c'est trois de trop".

L'inspecteur d'académie devrait recevoir une délégation de parents d'élèves de Genouillac, mercredi 13 février.