Les Pyrénées-Orientales prêts à affronter la neige et le verglas avec son plan viabilité hivernale

Une trentaine d'engins et des agents mobilisés sept jours sur sept, le département des Pyrénées-Orientales à déclencher son plan viabilité hivernale. Objectif : lutter contre la neige et le verglas pour rendre nos routes praticables durant l'hiver.

Comment rendre nos routes praticables en hiver ? Face à la neige et au verglas, le département des Pyrénées-Orientales a activé son plan viabilité hivernale. Un plan qui intervient chaque année entre le 1er novembre et le 30 avril. L’objectif : garantir les meilleures conditions de circulation possibles aux automobilistes.

Le département compte 2 200 kilomètres de routes départementales, alors d'importants moyens humains et matériels sont déployés. Une trentaine d'engins tels que des chasse-neiges ou encore des saleuses, mais aussi des agents mobilisés à plein temps pour surveiller, racler et saler les routes durant la période hivernale. 360 agents qui travaillent à la sécurité des routes départementales dans les Pyrénées-Orientales.

Un dispositif rodé face aux intempéries

Pendant la période hivernale, "la mobilisation réside dans le fait qu'on doit permettre la circulation des transports scolaire, des transports en commun et des usagers", explique Benoit Pichery, responsable du service routier départementale en montagne.

C'est particulièrement le territoire entre Prades et la frontière espagnole qui est sous surveillance. En effet, ce secteur compte 250 kilomètres de routes départementales situées à plus de 1.000 mètres d'altitude. Une zone plus propice aux chutes de neige et au verglas, alors le mot d'ordre est l'anticipation. "Nous avons un ensemble de 16 circuits de déneigement et de salage, donc chaque matin, des équipes interviennent en fonction des besoins si c'est verglacé ou si c'est enneigé", précise le responsable routier départementale en montagne.

En cas de chute de neige, dès 5 heures du matin, les équipes sont sur les routes du département. Et lorsque c'est nécessaire, les agents sont prêts à déployer d'importants moyens. "Quand on a plus de 15 centimètres de neige, généralement, il faut pousser la neige, donc c'est avec un engin muni d'un système de lame et ensuite, on va saler la route", explique Benoit Pichery.

1 085 000 euros d'investissement

Cette année, le département a acheté de nouveaux équipements pour l'hiver, notamment une saleuse à bouillie et trois pousseurs à neige pour Prades, Céret et Mont-Louis. En tout, le département a investi 1 085 000 euros dans de nouveaux engins.

Autre nouveauté, désormais lors des épisodes neigeux, la mise au noir des routes n'est plus systématiquement recherchée. Un salage excessif peut dégrader les conditions de circulation à cause de la formation de glace en surface sur la chaussée.

Du côté des usagers de la route, des équipements neige tel que des chaînes, des chaussettes ou des pneus contact sont obligatoires. Depuis le 1er novembre, cette mesure concerne 48 communes des Pyrénées-Orientales.

