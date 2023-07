Gens du voyage à Grostenquin : l'organisateur "ne comprend pas" l'hostilité des élus

Dans un mois, l'ancienne base aérienne de Grostenquin accueillera un nouveau grand rassemblement de gens du voyage , comme en 2006, 2015 et 2017. 30 000 personnes sont attendues du 3 au 10 septembre pour la réunion de la communauté évangélique Vie et Lumière. Une course contre la montre pour l'organisateur de l'événement, le pasteur Joseph Charpentier , qui tient aussi à défendre sa communauté face à l'hostilité des élus locaux.

France Bleu Lorraine : Où en êtes-vous de l'organisation du rassemblement ?

Joseph Charpentier : Il doit avoir lieu entre le 3 et le 10 septembre. Mais nous en sommes en train de voir avec la préfecture de la Moselle pour la date d'ouverture du terrain, pour préparer. Je ne vous cache pas que cela a été une satisfaction que l'Etat et le ministère des armées mettent ce terrain à notre disposition. Mais c'est vrai que c'est un très gros challenge de mettre en place toutes ces infrastructures : la gestion des déchets, le pompage de l'eau des toilettes mobiles et il est difficile de trouver des entreprises au mois d'août. Je dois aussi louer des bungalows pour les services de notre association, des groupes électrogènes... C'est un grand chantier qui m'attend. Habituellement, j'ai trois mois pour faire cela.

Qui paye ?

Toute l'installation, le ramassage des ordures, l'électricité et l'eau consommée : tout est à la charge à 100% de l'association. Il faut compter environ 200.000 euros.

Comment accueillez-vous l'hostilité des élus ?

C'est toujours désagréable et ce n'est pas non plus acceptable d'être rejetté par certains élus, de ne jamais bien être accueilli dans les communes. Mais c'est quelque chose que nous vivons chaque jour, tous les hens du voyage en France. Ce que je comprends pas, c'est que c'est la quatrième fois que nous venons à Grostenquin. A part un afflux important de véhicules, le va-et-vient et un grand nombre de personnes qui vont être la pendant ces douze ou treize jours, il n'y a jamais eu de faits marquants ni de faits graves lors de nos rassemblements.

Les élus mosellans rappellent la promesse de l'Etat en 2017, de ne plus faire organiser le rassemblement n'aurait plus lieu à Grostenquin. Le gouvernement avait aussi fait la promesse de trouver un terrain pouvant vous accueillir chaque année. Pour vous non plus, l'engagement n'a pas été tenu ?

C'est vrai. L'association a déjà tenté d'acquérir d'autres terrains de l'Etat ou de l'armée. Mais à chaque proposition, élus ou les conseils départementaux ont fait jouer leur droit de préemption. Je suis actuellement toujours à la recherche d'un autre terrain pour que nous puissions l'acheter et y organiser notre rassemblement. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucune réponse.