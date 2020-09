Gens du voyage à Til-Châtel : une installation problématique pour le club de foot local

C’est une première dans la commune de 1130 habitants. Une vingtaine de caravanes de gens du voyage sont installées depuis le dimanche 30 août sur le terrain de foot de la commune de Til-Châtel. Pour les membres du club, c’est un coup dur. Les joueurs ne peuvent pas s’entraîner. L’équipe locale s’exerce habituellement deux fois par semaine, les mardis et jeudis.

Le président du club de foot, Cyril Beuchot regrette cette installation illégale. Til-Châtel est un club modeste et les joueurs vont subir les conséquences ainsi qu'une possible dégradation du terrain. Le maire de la commune s'est entretenu avec eux. Alain Gradelet confirme que les gens du voyage se sont engagés à rembourser les frais d'électricité, d'eau et à enlever les déchets, en fin de semaine avant leur départ. Ils se sont aussi engagés à rendre le terrain en bon état.

Aucune aire pour les gens du voyage

Une solution a tout de même été trouvé : à l’approche du prochain match du club, le maire et le président du club se sont arrangés pour que l’équipe puisse s’entraîner au Dijon Foot Soccer, un terrain en intérieur. Le seul inconvénient c’est le prix : 135 euros, des frais en plus le club. Les gens du voyage expliquent qu'ils n'ont pas pu s'installer ailleurs faute de terrain. Le maire confirme que Til-Châtel n'a pas encore d'aire à disposition des gens du voyage. Le projet est en cours mais a été retardé avec la crise sanitaire et le report des élections municipales.