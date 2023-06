Gens du voyage dans les Landes : le maire de Léon porte plainte

150 caravanes se sont installées à Léon et Saint-Julien-en-Born.

Malgré un arrêté en vigueur toute l'année interdisant le stationnement de caravanes sur ses terrains, le maire de Léon (Landes) Jean Mora n'a rien pu faire lorsque les caravanes des gens du voyage se sont installées sur son complexe sportif dimanche dernier. "Une fois qu'ils sont installés, on ne peut plus rien faire" peste l'édile.

Après une première réunion de négociations, il a porté plainte pour "occupation illicite de terrain privé". Avant de saisir la préfecture des Landes afin que celle-ci dépose un arrêté de "mise en demeure de quitter les lieux" dans un délai de 24 heures à compter de ce jeudi 29 juin en milieu d'après-midi.

La sixième fois en neuf ans

Maire de Léon depuis 2014, Jean Mora a vu les gens du voyage arriver pour la sixième fois en neuf ans ces derniers jours. "Je commence à être un peu habitué" souffle-t-il. "Ils viennent quand ils veulent. Ils forcent le portail du stade, ils rentrent, s'installent et une fois qu'ils sont installés, on ne peut plus rien faire."

C'était déjà le cas l'an dernier où l'occupation a coûté 10 000 € à la commune selon Jean Mora. "Comme ils sont au courant de la loi, on va leur porter (ndlr. l'arrêté). Ils ont 24 heures pour faire appel, ce qu'ils vont faire. Demain (vendredi) en fin d'après-midi, ils vont faire appel à cet arrêté d'expulsion qui ne sera regardé que lundi par la préfecture et on aura un nouvel arrêté en fin de semaine leur signifiant que leur appel est rejeté, qu'ils doivent partir".

Près de 150 caravanes à Saint-Julien-en-Born

Dès lors, les gens de voyage auront 48 heures pour quitter Léon, soit pas avant le dimanche 9 juillet. Soit une semaine après Saint-Julien-en-Born, plus au sud. Là aussi, près de 150 caravanes sont arrivées dimanche dernier... mais pour la première fois depuis plus de 30 ans !

Le maire Gilles Ducout a choisi de ne pas porter plainte. Lors de la réunion de négociations en début de semaine, la communauté installée sur son complexe sportif s'est engagée à partir dès le dimanche 2 juillet.