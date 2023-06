Gens du voyage : embouteillage sur la côte, à Saint-Nazaire et dans la presqu'île

Le ballet des convois de caravanes de la communauté des gens du voyage sonne comme le coup d'envoi de la saison estivale. Comme un marqueur. Car, chaque année à la même période, les différentes missions des gens du voyage se retrouvent en nombre sur le littoral, de Saint-Nazaire à Guérande en passant par la Baule.

"Près de 400 caravanes dans l'agglo, on a rarement vu ça"

Ainsi le long de la deux fois deux voies, à l'entrée de Saint-Nazaire, les 300 caravanes s'étalent à perte de vue. L'aire de grand passage de Trignac, en travaux pour un meilleur raccordement électrique jusqu'à samedi dernier, était à peine ouverte que déjà saturée. "Pour nous, c'est un programme très serré et parfois un peu stressant, il faut que chaque mission respecte son planning, sinon ça devient ingérable", raconte Alain Bette, directeur habitat et logement à la Carene, la communauté d'agglomération de Saint-Nazaire, et en charge de cette aire de Trignac. Il confirme : "près de 400 caravanes dans l'agglo, on a rarement vu ça".

L'aire de grand passage de Trignac ouverte samedi dernier déjà quasi saturée avec 450 caravanes © Radio France - Hélène Roussel

À tel point que la centaine de caravanes arrivée trois jours après n'a pas pu s'installer et a fini par bifurquer vers le stade du Pré Hembert, entre le Centre éducatif fermé et l'hôpital de Saint-Nazaire.

Les caravanes se sont arrêtées là, sur la pelouse, entre les poteaux de rugby. "L'une des leurs est tombée malade, elle a été hospitalisée et puis elle est décédée. Chez nous, c'est trois jours de veillée avant les obsèques. Le groupe ne pouvait pas s'éloigner" explique Christophe Sauvé, secrétaire général de l’association départementale des gens du voyage.

Un peu plus loin sur la côte, 300 caravanes sont arrivées au début du mois et se sont implantées au coeur des marais salants à la porte de Saillé, ce petit village de paludiers près de Guérande. Au même endroit, l'an dernier, c'était à peine une centaine de caravanes. Emplacement quoiqu'il en soit illégal dénonce le maire de Guérande tout comme celui de La Baule qui a vu débarqué quelques jours plus tard deux autres convois. Certains se sont installés sur un champ, la récolte était en cours, on aperçoit les bottes de foin entre les caravanes. Il faut rappeler que l 'emplacement de la future aire de grand passage entre la Baule et Guérande reste à l'état de polémique .

D'où viennent toutes ces caravanes ?

Beaucoup de ces Voyageurs étaient au rassemblement évangélique de Gien dans le Loiret fin mai qui a réunit 137 communautés. Certains de ces groupes ont donc poursuivi sur le littoral. Les autres, d'obédience catholique (pas de chapiteau sur le campement dans ces cas-là) se retrouvent eux aussi en bord de mer à cette période de l'année pour du travail saisonnier, pour les marchés ou les foires, pour fuir aussi les aires d'accueil bétonnées et suffocantes.

Malgré tout, les autorités elles-mêmes se disent surprises par l'ampleur de la migration cet été et de nombreuses demandes en préfecture ont été refusées. "Il est temps que l'État accompagne vraiment ces grandes missions évangéliques qui parfois, en s'installant n'importe où, nous causent du tort. Mais, personne ne répond à nos questions, à nos demandes. Comme d'habitude" conclue, las et résigné, Christophe Sauvé.