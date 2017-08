Gens du voyage à Quetigny : "On a pas choisi l'emplacement !"

En début de semaine, une dizaine de caravanes de gens du voyage a investi un parking du Grand-Marché à Quetigny, devant les magasins Botanic et Mobilier de France.

Etrange surprise et incompréhension, mardi matin, pour Quentin Kleis, le responsable du magasin Mobilier de France. En arrivant au travail, il découvre une dizaine de caravanes installées sur son parking.

"Je suis tout de suite venu les voir, je n'ai pas de problème avec les gens du voyage. Ce sont des humains, ils doivent bien se loger quelque part. Mais voilà : il paraît que c'est le maire de Quetigny, qui a autorisé tout de suite ce parking-là. C'est dommage qu'il ait pris la décision de les mettre devant nos portes sans nous prévenir."

Plus de place sur les aires des gens du voyage

Car il s'agit bien d'une initiative de la mairie. Pour bien comprendre, il faut remonter à lundi. Le convoi familial d'une vingtaine de personnes a voulu s'installer sur l'aire des gens du voyage normalement prévue à cet effet. Problème, elle était saturée, à cause des processions religieuses annuelles qui font convoyer nombre de caravanes à travers la France. Du coup, la famille s'est arrêtée plaine des Aiguisons, dans une zone résidentielle de Quetigny. Une occupation illégale qui lui a valu d'être expulsée par les gendarmes. La mairie a donc dû proposer une solution.

"Nous avons cherché d'autres lieux qui puissent convenir. Dans la zone du Grand-Marché, il n'y a un seul parking public, celui devant le magasin Botanic et Mobilier de France. Tous les autres sont des parkings privés. Donc, effectivement, une autorisation - très ponctuelle - leur a été attribuée jusqu'à vendredi"', explique Jean-marie Vallet, le premier adjoint au maire de Quetigny.

"On ne sait pas où on va aller"

La famille n'a donc pas décidé de s'installer ici : "On n'a pas choisi cet emplacement. Ils ne nous ont pas laissé le choix", affirme Nora Bauer, l'une des membres du convoi.

Seulement, la famille estime avoir une bonne raison de rester dans les parages encore plusieurs jours.

"On est arrivé ici parce que quelqu'un de la famille a eu un bébé ici, à l'hôpital François-Mitterrand. L'enfant est hospitalisé, il va très très mal. Cette petite fille, on ne va pas l'abandonner quand même !"

La mairie leur laisse jusqu'à vendredi avant de quitter le parking de la zone commerciale. Ensuite, ils devront trouver un autre endroit pour s'installer. "On a l'impression de ne pas être traités comme des humains. Pourtant, on a une carte d'identité française, une carte de vote, on paie nos impôts en France", regrette Nora. "Après vendredi, on ne sait pas où on va aller."

L'agglomération dijonnaise prévoit environ 270 emplacements de caravanes dans les aires pour les gens du voyage. En France, ils seraient environ 400 000, dont les 3/4 sédentaires.