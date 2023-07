Gens du voyage : un manque d'emplacements connu depuis plusieurs années dans le Calvados

"C'est sûr que ce n'est pas un sujet populaire." Hubert Courseaux, président de la Communauté de communes Terre d'Auge (Pont l'Evêque), voit enfin le bout du tunnel. Il doit gérer sur le territoire de plusieurs communes l'implantation d'une aire de grands passages. Un terrain a retenu l'attention des élus après plusieurs mois de discussions. "J'espère voir cette aire sortir de terre l'année prochaine."

Comme d'autres, l'élu du Calvados doit composer avec la législation. Depuis la loi Besson, les communes de plus de 5 000 habitants doivent prévoir des "conditions de passage et de séjour aux gens du voyage sur [leur] territoire". Mais, c'est aux intercommunalités de gérer le financement, l'aménagement et la gestion de ces lieux de vie passagers.

D'après l'association Soliha, 1 500 caravanes sont arrivées cette année dans le Calvados, un chiffre stable par rapport aux autres années selon la préfecture du département.

Des contraintes sociales et techniques

Un Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage du Calvados a été établi pour la période 2018-2024. Ce document dresse le bilan de celui qu'il remplace pour la période 2011-2017. Au moment de son élaboration, plusieurs problèmes étaient pointés, comme : "le manque d’aires de grands passages et de terrains optionnels" et la sous-utilisation d'autres infrastructures "car peu adaptées au niveau de la localisation, taille ou équipement, ou trop chères".

Ces problèmes sont liés aux contraintes sur le terrain pour réaliser ces aires. "Le problème, c'est que personne ne souhaite avoir ce type d'installation sur sa commune. Je ne sais pas pourquoi mais les gens du voyage ont une image difficile. On a en tête des blocages de routes ou des occupations de terrains", explique l'élu. À ce défi d'acceptation sociale de la règlementation, s'ajoutent les défis techniques d'installation.

"Il faut des terrains plats, il y a des normes environnementales à respecter. Il faut des espaces accessibles avec des réseaux d'eau, d'électricité. Il faut aussi parfois exproprier les propriétaires des terres choisies pour installer les aires. Comme élu, c'est là qu'on se sent bien seul", précise Hubert Courseaux.

Ailleurs dans le département, d'autres aires de grands passages doivent voir le jour selon les préconisations du schéma, comme à Ouistreham. En 2022, l'arrivée des caravanes dans la commune de la côte avait déclenché l'indignation de certains habitants.