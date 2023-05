Gens du voyage : un rapport accablant sur l'insalubrité de l'aire d'accueil de Saint-Pierre-des-Corps

À Amboise, la situation se tend être riverains et gens du voyage, installés illégalement sur l'île d'Or du samedi 13 au dimanche 21 mai. Un peu plus d'une soixantaine de caravanes sont arrivés tout droit d'un rassemblement évangélique de Nevoy, dans le Loiret. Au-delà de cette problématique momentanée se cache un problème plus structurel : le manque d'aire d'accueil pour les gens du voyage en Indre-et-Loire.

Dans le département, huit collectivités sur 11 ne respectent pas les obligations du schéma départemental, qui impose à toute commune de plus de 5.000 habitants de se doter d'une aire d'accueil. Et quand il y en a, elles sont insalubres. Un exemple montre très bien le manque de considération pour la communauté tsigane : l'aire d'accueil de Saint-Pierre-des-Corps, construite conjointement avec la ville de Tours au début des années 2000. Située le long de la D140, elle est aujourd'hui sous la responsabilité de la métropole tourangelle.

France Bleu Touraine s'est procuré un rapport accablant commandé par les services métropolitains, sur demande de l'ex-préfète d'Indre-et-Loire, Marie Lajus, qui avait été alertée d'odeurs pestilentielles. Publié fin 2022, il montre que les gens du voyage y vivent dans des conditions indignes, à cause de la pollution.

Présence de métaux lourds

Les premières alertes datent de novembre 2021, dans une note de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS), l'un des services de l'État. Elle fait mention d'une situation d'enclavement, "l'état sanitaire de cette aire d'accueil est devenu préoccupant" et pointe trois problèmes majeurs.

Les douches de l'aire de Saint-Pierre-des-Corps sont en très mauvais état. © Radio France - Romain Dézèque

Premièrement, le fait que cette aire de 48 places ait été créée sur une ancienne décharge au tout début des années 2000, en toute connaissance de cause, sans pour autant avoir été dépolluée, mais simplement recouverte, au sol, de chaux et de bitume pour cacher la misère. Or, les résidus sont toujours là, plus de 20 ans plus tard. Ce que confirme le rapport commandé par Tours Métropole, qui note aussi qu'ils sont accentués par "les mœurs peu écologiques" des gens du voyage.

Il est notamment question de présence de métaux lourds, comme l'arsenic, de cuivre de plomb ou de zinc à des taux bien au-dessus de la limite autorisée. Des polluants qui, pour la plupart, "peuvent induire plus ou moins directement des risques sanitaires, par contact direct, envols de poussières et inhalation de composés gazeux".

Extrait du rapport commandé par la Métropole de Tours sur la pollution de l'aire d'accueil des gens du voyage de Saint-Pierre-des-Corps.

Un projet d'extension à l'ordre du jour

Le deuxième souci, c'est qu'il n'y a que 12 mètres d'écart entre les premiers emplacements et la route, au lieu des 75 réglementaires. Enfin, le site est régulièrement envahi de rats et de vipères, de par sa proximité avec un petit cours d'eau en contrebas. Ce qui explique, en partie, pourquoi l'aire est désertée par les familles. Son taux d'occupation est souvent en dessous des 50%.

En septembre 2021, lors d'un comité de pilotage, Sébastien Marais, l'élu en charge des gens du voyage à Tours Métropole, préconisait de raser le site. Or, ce n'est plus ce qui semble se dessiner aujourd'hui. Est-ce la difficulté de trouver un autre terrain équivalent ou le risque de paraître impopulaire auprès des futurs riverains qui pose problème ? Sans doute un peu des deux.

Quoi qu'il en soit, la tendance est plutôt à la réhabilitation, et même à l'extension de l'aire de Saint-Pierre-des-Corps. Le rapport donne d'ailleurs des pistes pour le faire de façon économique : remettre de l'enrobé et du béton, avec minimum 30 centimètres d'épaisseur pour limiter le contact direct avec les composés organiques ou l'envol de poussières. Et, bien entendu, "toute plantation de végétaux comestibles sera à proscrire".