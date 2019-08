Gentioux-Pigerolles dénonce l'attitude des "ultras" du plateau

Le conseil municipal de Gentioux-Pigerolles tape du poing sur la table après l'épisode de l'annulation du festival l'An zéro. Dans une motion, il dénonce les propos de certains habitants du plateau, qu'il qualifie de "mouvance d'ultras contestataires". En face, on nie toute violence.

Gentioux-Pigerolles, France

Le conseil municipal de Gentioux-Pigerolles prend publiquement position contre l'attitude de certains habitants du plateau. Vendredi, les élus ont voté à l'unanimité une motion intitulée "Pour bien vivre ici", dans laquelle ils dénoncent les agissements d'une "mouvance d'ultras contestataires (...) au discours politico-anarchisant" qui nuit à l'image du territoire.

Cette tribune revient sur les circonstances de l'annulation du festival de l'An zéro. Il évoque la réunion publique au cours de laquelle certains opposants au projet ont exprimé leur point de vue. "Ce fut brutal", estime le conseil municipal.

Vous n'êtes pas les bienvenus, cassez-vous ! / On vous dit : c'est annulé, oui c'est une menace", a-t-on entendu il y a un mois.

Parmi les opposants à l'An zéro, on avoue que certains se sont énervés lors de la rencontre avec les organisateurs du festival l'An zéro (il y a un mois) mais ils ont rapidement été calmés. "Il n'y a pas eu de violence mais une discussion animée entre personnes irréconciliables", affirme l'un des participants, par téléphone. D'ailleurs, presque tout le monde a fini la soirée autour d'un verre. Certains opposants estiment que la maire de Gentioux profite de cet événement pour régler ses comptes, elle aurait toujours été opposée à ce qui est alternatif et aux néo-ruraux.

Certains internautes réagissent à la motion de Gentioux-Pigerolles

On a l'impression que si cette mouvance ne donne pas son agrément à un projet, le projet échoue, c'est insupportable", estime la maire Dominique Simoneau.

Si la maire et les autres élus ont décidé d'écrire un texte, c'est parce que cet épisode serait la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les incidents s'accumuleraient sur la commune. Dominique Simoneau raconte qu'un exploitant forestier aurait été menacé, empêché de construire un hangar alors que d'autres construiraient des installations dans la forêt. Un deux poids deux mesures qui agace non seulement les élus mais aussi une partie des habitants rencontrés à Gentioux et Pigerolles.