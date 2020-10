Gentioux-Pigerolles. Une permanence juridique gratuite un vendredi par mois

Des discussions qui s'éternisent avec Pôle Emploi, les impôts qui vous mènent la vie dure... On a tous connu des dossiers compliqués avec les administrations, mais parfois cela peut-être plus complexe à démêler ! A Gentioux-Pigerolles, une petite dizaine de bénévoles, non professionnels du droit, se mettent à votre disposition dans une permanence installée à La Renouée, une maison associative. Un coup de main gratuit et sans rendez-vous.

"Il ne faut pas rester tout seul avec son problème"

Il ne faut pas hésiter à demander ce coup de main, souligne Françoise : "Il ne faut pas rester seul avec son problème, souligne cette bénévole depuis un an et demi. Il y a des gens qui ne savent pas comment faire valoir leurs droits, comme bénéficier d'une aide alors qu'il y ont droit, des gens qui se trouvent dans des situations compliquées face à des administrations comme Pôle Emploi, qui se font balader de service en service..."

Françoise et ses camarades agissent de la manière la plus simple qui soit : "En téléphonant nous-mêmes ! Parfois, quand la personne est baladée de service en service, le simple fait de passer un coup de fil en son nom permet de démêler la situation".

En cas de souci juridique un peu plus poussé, la permanence peut faire appel à des avocats, qui peuvent guider gracieusement les personnes en difficulté.

Contacts et horaires

Si vous souhaitez bénéficier d'un coup de pouce de la permanence juridique, vous pouvez contacter les bénévoles au 07 84 51 14 75, par mail groupejuridiquedelamontagne@riseup.net ou consulter le programme des prochaines permanences à Gentioux-Pigerolles, au 10 rue de la Fontaine. Il y en a aussi à Eymoutiers (Haute-Vienne) et à Tarnac (Corrèze). L'idéal est de passer un coup de fil avant pour que les bénévoles puissent chercher des réponses avant votre venue.

- Vendredi 2 octobre 9h30-12h à Gentioux

- Mercredi 21 octobre 14h-17h à Tarnac

- Vendredi 23 octobre 9h-11h30 à Eymoutiers



- Vendredi 6 novembre 9h30-12h à Gentioux

- Mercredi 18 novembre 14h-17h à Tarnac

- Vendredi 27 novembre 9h-11h30 à Eymoutiers



- Vendredi 4 décembre 9h30-12h à Gentioux

- Mercredi 16 décembre 14h-17h à Tarnac