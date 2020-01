Georges Duboeuf, "le pape du Beaujolais", est décédé

Romanèche-Thorins, France

C'est une figure du monde de la vigne qui disparaît. Georges Duboeuf, fameux négociant en vin parfois surnommé "le pape du Beaujolais", est décédé samedi 4 janvier chez lui. Âgé de 86 ans, il a succombé à une hémorragie cérébrale survenue chez lui, à Romanèche-Thorins en Saône-et-Loire.

Emblême du Beaujolais nouveau, auquel nom est associé dans de nombreux pays étrangers, Georges Duboeuf a transmis en 2018 la société des "Vins Georges Duboeuf" qui écoule plus de 30 millions de bouteilles par an, à son fils. Le négociant était aussi connu pour avoir organisé de mythiques fêtes du Beaujolais nouveau dans les années 80. Des stars, des coureurs automobiles, des chanteurs, des restaurateurs étoilés et des hommes politiques s'y pressaient. À Romanèche-Thorins, il avait ouvert "le Hameau Duboeuf", un musée dédié au Beaujolais avec un centre de vinification, une boutique et encore un restaurant.