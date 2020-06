George Floyd : la veillée des démocrates Toulousains au chevet de l'Amérique

Une semaine après l’homicide à Minneapolis de George Floyd, un homme noir de 46 ans asphyxié par un policier blanc, New York, Los Angeles et des dizaines d’autres villes américaines ont renforcé leurs mesures sécuritaires, décrétant ou rallongeant un couvre-feu nocturne pour vider les rues. Donald Trump, le président américain, a menacé de déployer l’armée dans tout le pays.

Une trentaine de Toulousains à la "veillée"

Alors que la situation ne s’apaise pas, des milliers de démocrates américains d’Europe se sont retrouvés sur le réseau Zoom ce mardi, de 19h à 21h. Ils ont assisté à une "vigile". Une "veillée politique". Trois heures de discours avec des participants parlant depuis les Etats-Unis. Parmi eux, une trentaine d’Américains de la région toulousaine qui avaient besoin de comprendre la crise qui secoue leur pays.

Une veillée "Black lives Matters Vigil" qui reprend donc le slogan : "la vie des noirs compte". Une manière aussi pour ces démocrates de les apaiser. "You are not alone" disait l’invitation. "Le moment est venu de se lever et de témoigner contre le racisme institutionnalisé ancré dans les structures de pouvoir des États-Unis. Le Caucus mondial des démocrates à l'étranger vous invite à nous rejoindre pour un appel. Pendant la veillée, nous pourront intensifier et élever la voix contre les atrocités qui se produisent aux États-Unis en ce moment."

Meredith Wheeler habite Lavaur dans le Tarn. Elle est une des responsables des démocrates américains en France ( ex chef de la section toulousaine. ) Selon elle, son pays traverse une crise sans précédent qui a des raisons multiples. Et les élections, Trump, la pandémie, y sont pour beaucoup.

Meredith Wheeler " C'est affreux, on a vu les années 68 avec les assassinats de Kennedy et de Martin Luther King. Mais il semble que c'est même pire que cela." Copier

Scott Stroud, lui, est Toulousain. Il est le responsable du groupe des démocrates de Toulouse. Et il explique l’intérêt de cette veillée. Une manière de partager la crise que traverse son pays.

Scott Stroud : "J'attends d'entendre les voix des leaders noirs dans ce moment très grave. J'attends d'être rassuré. C'est un moment tragique dans l'histoire des Etats-Unis. On a jamais vu des manifestations à cette échelle." Copier

Manifestation ce mercredi à Toulouse

Des manifestations contre les brutalités policières et le racisme aux États-Unis ont aussi eu lieu ces derniers jours en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas, au Canada et en Nouvelle-Zélande. En France, un millier de personnes étaient réunies hier à Lille. Une manifestation du même style a lieu à Toulouse ce mercredi à 19h. Le collectif Justice et Vérité 31 organise un rassemblement contre "les violences policières et le racisme d'État", avec des hommages à George Floyd et Adama Traoré.