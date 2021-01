Georges Pernoud, ancien présentateur de Thalassa, est mort

Il a été le visage de Thalassa, le magazine de la mer de France 3, entre 1980 et 2017 et avant cela son créateur. Le journaliste Georges Pernoud est décédé à l'âge de 73 ans, a annoncé sa famille ce lundi matin. "Il est décédé dans un hôpital en région parisienne des suites d'une longue maladie", a annoncé sa fille Fanny Pernoud à l'AFP.

Georges Pernoud avait créé ce magazine en 1975 et l'a animé de 1980 à 2017, sur FR3 devenu ensuite France 3. Avec Thalassa, il est l'animateur français ayant la plus grande longévité à la tête d'une émission de télévision française.

Georges Pernoud était issu d'une famille de journalistes, il avait commencé sa carrière à l'ORTF. Il participe en tant que cadreur à deux expéditions de Haroun Tazzieff au Congo et en Éthiopie. Sa passion pour la mer viendra un peu plus tard en 1973 lorsqu'il participe à sa première course de voile.

En 1975, il propose le projet de Thalassa, un magazine télévisé consacré à la mer. La première émission de trente minutes est enregistrée à Marseille et diffusée le 27 septembre 1975 sur FR3 d'abord en voix off. Il devient animateur le 4 janvier 1980.

Il avait annoncé son départ de Thalassa le 21 avril 2017 et fait sa dernière apparition le 30 juin 2017.