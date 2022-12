Georgette Malaury, l'une des grands témoins de la vie de Joséphine Baker en Dordogne est décédée

Joséphine Baker lui avait offert sa toute première poupée, alors que Georgette n'avait que 5 ans, à l'arrivée de l'artiste au château des Milandes en 1938. A l'époque, la future résistante n'a pas encore sa tribu arc-en-ciel, et la petite Georgette va dormir avec son frère dans le grand château de celle qu'elle appelle "Tata Jo", juste en face de la maison familiale. Georgette Malaury est décédée à l'âge de 89 ans cette semaine, annonce la mairie de Castelnaud-la-Chapelle.

Elle était "l'une des derniers grands témoins" de l'époque de Joséphine Baker dans la commune, mais aussi une "figure" et une "mémoire" du village, assure Marie-Françoise Roubergue, ancienne maire de Castelnaud. Fille de parents forgerons, elle a plusieurs fois raconté ses souvenirs de l'époque à France Bleu Périgord.

"Bien avant qu'elle adopte les enfants, on a beaucoup été, mon frère et moi, les petits enfants qui la suivaient partout. C’était vraiment la tata gâteau", racontait Georgette Malaury en 2021, à l'occasion de l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker : "Pour nous, c'était notre famille. Elle venait à la maison, et on venait chez elle comme si on était chez nous".

Elle avait suivi la cérémonie au Panthéon, le 30 novembre 2021, devant un écran géant dans le château des Milandes avec quelques habitants de la commune qui ont connu l'artiste et résistante : "Les enfants m'avaient gentiment invité à Paris, mais je vais avoir 88 ans, je ne me sentais pas de partir au Panthéon", avait-elle déclaré à l'époque. Les obsèques de Georgette Malaury auront lieu mardi 3 janvier à 10h30 en l'église de Castelnaud-la-Chapelle.