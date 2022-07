"Georgy, Lettres et photos", la nouvelle exposition de la Maison d'Izieu, à voir absolument.

La nouvelle exposition de la Maison d'Izieu raconte l'histoire de Georgy, un enfant de 8 ans, raflé par Barbie le 6 avril 44, grâce aux nombreuses lettres et photos retrouvées par Serge Klarsfeld. Ce dernier a fait don à la Maison-Mémorial de plusieurs boites d'archives et de documents originaux.

Serge et Beate Klarsfeld auraient dû être présents hier, samedi 9 juillet, à la maison d'Izieu, dans l'Ain, à la frontière avec l'Isère, pour faire don officiellement au Mémorial des enfants juifs exterminés, de tous les documents -lettres, photos, dessins- que le couple, surnommé les "chasseurs de nazis", avait patiemment collectés afin d'apporter des preuves de la culpabilité de Klaus Barbie, lors de son procès à Lyon, en 1987.

Une exposition inaugurée sans les Klarsfeld, retenus à Paris

Le "boucher de Lyon" était jugé pour crime contre l'Humanité et pour la rafle et la déportation à Auschwitz, le 6 avril 1944, des 44 enfants juifs d'Izieu et de 7 adultes. Un seul adulte reviendra. Mais le couple a eu un empêchement de dernière minute et n'a pu faire le déplacement depuis Paris. Déception, donc, pour les 80 personnes qui avaient réservé leurs places pour assister à leur conférence et les entendre raconter l'histoire de ces boites pleines de documents historiques.

Une des lettres que Georgy envoyait à ses parents © Radio France - Véronique Pueyo

Qu'à cela ne tienne, l'exposition consacrée à l'un des enfants d'Izieu, Georgy, un petit autrichien né en 1935, est bien visible. Elle est à découvrir jusqu'au 30 septembre. Sont exposés dans la galerie Sabine Zlatin ( du nom de la directrice de la colonie) photos, lettres, dessins originaux de Georgy à ses parents, Séraphine et Julius, qui eux ont réussi à échapper aux camps de la mort. La maman était soignée dans le sanatorium de Hauteville, non loin d'Izieu, pour sa tuberculose et comme les nazis redoutaient les maladies contagieuses, ils ne sont jamais venus la chercher. Le père de Georgy, lui, dentiste de profession, vivait dans un regroupement d'étrangers où il travaillait dans des fermes.

Stéphanie Boissard explique l'importance de la donation des Klarsfeld à la Maison d'Izieu Copier

Georgy, le petit reporter d'Izieu

Peu de temps après sa naissance, Georgy Halpern, né à Vienne, en Autriche, fuit, avec ses parents les persécutions nazies qui ont débuté avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Arrivée en France, la famille doit ensuite échapper à la politique antisémite de Vichy. Après de multiples pérégrinations, dans différents lieux, les parents confient Georgy à la Maison d'Izieu en mai 43. Il a la chance de pouvoir leur écrire, en Français, une langue qu'il apprend en classe et dans laquelle il fait de rapides progrès. Ses parents lui répondent, un lien que les autres enfants, n'avaient pas, ne sachant parfois même pas où était leur famille. Dans ces lettres, il se transforme en véritable petit reporter. "Il détaille la vie à la colonie, ce qu'il mange, à quoi il joue, les bêtises qu'il fait, dans un style vif et imagé" raconte Stephanie Boissard, historienne et commissaire de l'exposition.

Le public était venu nombreux pour découvrir l'exposition, un peu déçu, tout de même de l'absence des époux Klarsfeld © Radio France - Véronique Pueyo

Des parents inconsolables

Après presqu'une année de répit à Izieu, où Georgy et les 43 autres enfants retrouvent leur insouciance, il sera raflé avec ses camarades, par Barbie, le 6 avril 44 et sera assassiné à Auschwitz. Ses parents, Séraphine et Julius, qui eux ont survécu à la Shoah, n'accepteront jamais sa mort. "Ils chercheront leur enfant jusqu'à leur dernier souffle" explique Stéphanie Boissard. "Ils n'ont jamais pu faire leur deuil, ils espéraient toujours le retour de leur enfant, ils n'acceptaient pas qu'il ait été gazé à son arrivée à Auschwitz."

Un "cambriolage" pour la bonne cause

Les circonstances dans lesquelles Serge Klarsfeld a pu récupérer les documents de la courte vie de Georgy sont assez rocambolesques. Un jour, il avait rendu visite aux parents de Georgy qui lui avaient montré leur boite à souvenirs. Quand ils sont morts, la boite a été confiée au dernier vivant de la famille, un oncle habitant Londres. Prévenu du décès de ce dernier, Serge et Beate Klarsfeld se sont précipités dans l'appartement londonien. Ils ont pu récupérer la précieuse boite qui, sinon, aurait sans doute fini à la poubelle. Serge Klarsfeld parle, en souriant , d'un véritable "cambriolage" mais c'était pour la bonne cause !

Grâce aux documents retrouvés par Serge Klarsfeld, on a pu reconstituer les pérégrinations de Georgy, durant la guerre © Radio France - Véronique Pueyo

Georgy est un peu comme mon jumeau -Serge Klarsfeld

Serge Klarsfeld est très attaché à Georgy qu'il appelle son jumeau. Car lui aussi a été caché pendant la guerre. Il est né la même année que Georgy, en 1935, et les deux enfants se sont croisés dans l'une des maisons de l'organisation juive, l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, le château de Masgelier, dans la Creuse. Serge Klarsfeld était trop jeune pour se souvenir de Georgy, ils avaient 6 ans, mais leurs histoires se font écho. "Sauf que" souligne Stéphanie Boissard, historienne à Izieu, "Serge est vivant et Georgy a été assassiné à Auschwitz. C'est pourquoi Maitre Klarsfeld a la volonté de transmettre l'histoire de Georgy et de la faire connaitre au plus grand nombre."

La boite à souvenirs de Georgy, dont serge Klarsfeld a fait don à la maison d'Izieu © Radio France - Véronique Pueyo

Une stèle pour Georgy, en Autriche

En l'absence des Klarsfeld, hier, il y a avait toutefois un élu de la mairie de Vienne en Autriche, qui découvrait Izieu pour la première fois. Chargé de l'éducation et de la lutte contre l'antisémitisme dans son pays, il s'est dit ému. La ville de Vienne a édifié une stèle devant la maison où Georgy a vécu les premiers mois de sa vie avant de fuir le nazisme, en se réfugiant en France, fin 1935.

L'histoire de Georgy, racontée dans une video, par des collégiens d'Athis-Mons

Clément Huguet, professeur d'Histoire-Géographie raconte comment il a travaillé avec ses élèves de 4e pour raconter l'histoire de Georgy Copier

Autres invités de marque, Clément Huguet, professeur d'histoire-géographie au collègue Michel-Richard Delalande à Athis-mons, en région parisienne et le vidéaste Michael Aymard. Avec 14 élèves volontaires d'une classe de 4e, ils ont réalisé un film de 8 minutes qui raconte l'histoire de Georgy, sous forme de poèmes et de dessins, mais aussi celle de trois enfants syriens réfugiés en France. Une vidéo très émouvante qui a gagné le prix de la maison d'Izieu, catégorie Collèges, cette année.

Michael Aymard, vidéaste, a réalisé la vidéo qui a remporté le prix de la Maison d'Izieu Copier

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

A travers ses lettres et ses dessins, Georgy, est en quelque sorte, de retour à Izieu. La salle des archives de la Maison s'est donc enrichie d'une nouvelle collection, celle que les époux Klarsfeld lui ont remise avec pour mission de conserver ces précieux documents et de les exposer pour témoigner auprès du grand public, pour ne jamais oublier.