Gérald Darmanin à Marseille sur la question du séparatisme

Visite discrète du ministre de l'Intérieur ce samedi après-midi dans les quartiers Sud de Marseille. Il a participé à une table ronde sur les questions de la laïcité et du séparatisme.

La visite se voulait discrète, sous haute protection policière. Sans quasiment aucune presse. C'est le Conseiller départemental et Président du parc des Calanques, Didier Réault, qui le tweete : "Le ministre de l'Intérieur à la rencontre des habitants des quartiers sud de Marseille, de la Soude et de Mazargues". La table ronde sur le séparatisme religieux était organisée avec le concours de la préfecture de police de Marseille, avec des habitants et des associations, au centre social de la Soude.

Visite sur la sécurité, l’intégration, les phénomènes de radicalisation, la nécessaire prévention par l’éducation parentale et l’instruction scolaire. Une temps d'échange bienvenu pour Didier Réault : "Il n'y a pas d'effets d'annonce. Il est venu écouter. C'est la bonne démarche. Il a vu les effets positifs d'une rénovation urbaine réussie".

Pour Lionel Royer-Perreaut, maire des 9e et 10e arrondissements de Marseille, "cela a permis de redire les besoins en matière de sécurité, y compris dans les quartiers Sud. Quand le Président vient à Marseille, il se rend dans les quartiers Nord. C'est important de prendre en compte l'ensemble des Marseillais".

Quand nous demandons à Didier Réault, si la visite est liée à la diffusion la semaine dernière sur M6 d'un documentaire sur les dérives d'une école islamique de Marseille, l'élu nous assure que "cela a été un peu évoqué, mais sans plus. Le but de la visite est positif, de prendre en compte les attentes de la population".