Gérald Darmanin a-t-il tenu ses promesses pour le commissariat de Montargis ? Il y a tout juste 2 ans, le ministre de l'Intérieur avait promis 13 policiers supplémentaires pour Montargis, dont l'hôtel de police connaît un problème récurrent de sous-effectif. Aujourd'hui, le problème reste entier, dénonce Benoît Digeon, le maire de Montargis, qui vient d'écrire à Gérald Darmanin. Décryptage.

ⓘ Publicité

"Cela devait être 13 créations nettes de postes"

Les 13 postes promis en avril 2021 ont en fait bien été pourvus en novembre de cette même année. "De ce point de vue, l'engagement du ministre a été respecté, reconnaît Fabien Arvaron, le secrétaire départemental du syndicat Alliance Police nationale dans le Loiret, et c'était un réel effort, puisque cela correspondait à une hausse de près de 10% des effectifs." Mais c'était sans compter le jeu des départs et des mutations, surtout l'année dernière. "On a atteint jusqu'à 100 policiers au commissariat de Montargis au 1er juin 2022, mais on est retombé aujourd'hui à 93 policiers", constate Fabien Arvaron.

Or Gérald Darmanin avait à l'époque parlait de "créations nettes de postes", rappelle Benoît Digeon : "C'était 13 emplois nets, martèle-t-il, c'est-à-dire qu'il ne devait pas y a voir de plumage ailleurs ! Et malheureusement, on a été déplumé, avec une hémorragie d'OPJ, les officiers de police judiciaire, qui mènent les enquêtes. Cela pose un grand problème aujourd'hui, car Montargis n'est pas épargné par le trafic de drogue et là, on se sent parfois un peu vulnérable." Précisons tout de même que le ministre de l'Intérieur évoquait les policiers "de sécurité publique, du quotidien, ceux qu'on voit en tenue dans la rue" - et non pas les OPJ. D'où une certaine ambiguïté sur la notion de "créations nettes de postes"...

L'absence de prime de fidélisation toujours en cause

Quoi qu'il en soit, les difficultés du commissariat de Montargis ne sont pas nouvelles et sont liées en grande partie à un déficit d'attractivité. Les policiers montargois ne touchent pas de prime de fidélisation, contrairement par exemple à leurs collègues du commissariat de Nemours, distant de 30 km, mais situé en Seine-et-Marne, et donc en région parisienne. "Cela fait des années qu'on le dit, soupire Fabien Arvaron, et on n'est toujours pas entendu. Or cette prime, cela peut faire une différence jusqu'à 400 euros par mois : évidemment que ça entre en ligne de compte quand certains demandent des mutations..."

Le sous-effectif a une conséquence, qui aggrave ce phénomène de demande de mutations : la surcharge de travail. "A Montargis, un OPJ a en moyenne 300 à 400 dossiers à traiter, c'est énorme, souligne Céline Laurent, du syndicat Alliance Police nationale, elle-même en poste à Montargis. Et cela peut être décourageant. Ajoutez à cela les astreintes, qui reviennent plus fréquemment quand vous êtes moins nombreux..." La question du sous-effectif au commissariat de Montargis a tout du tonneau des Danaïdes, d'autant que l'administration "est toujours incapable d'anticiper les départs, y compris les départs à la retraite", conclut Fabien Arvaron.