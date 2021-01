Gérald Darmanin annonce 27 millions pour la construction du nouveau commissariat de Valenciennes

Gérald Darmanin était en visite ce vendredi matin à Valenciennes. Il s'est notamment rendu dans l'actuel commissariat central, qu'il a lui même qualifié de "pas super". Un euphémisme pour un bâtiment exigu et vétuste.

Le ministre de l'intérieur a confirmé la construction du futur hôtel de police, et annoncé que l'Etat allait financer le projet, dont le coût est estimé à 30 millions d'euros, à hauteur de 27 millions. Il espère une pose de la première pierre aux environs de janvier 2022, sur le site des anciennes forges Forgeval.

Un projet attendu depuis vingt ans

Le futur hôtel de police regroupera les polices nationale et municipale, ainsi qu'un centre de supervision urbain, où seront visionnées les images de vidéosurveillance de la ville.

Le commissariat central de Valenciennes, dont dépendent 46 communes et plus de 300 000 habitants, est vétuste et exigu. © Radio France - Cécile Bidault

Un travail remarquable dans des conditions déplorables

"Les policiers font ici un travail remarquable dans des conditions déplorables", regrette le maire de Valenciennes, président de la métropole, Laurent Degallaix, visiblement soulagé d'avoir eu confirmation de l'engagement de l'Etat. "Ce commissariat est attendu depuis vingt ans. On faisait un pas en avant, et quatre en arrière. Il doit maintenant sortir de terre rapidement. On peut espérer 2024-2025 au plus tard".

J'espère que ce projet ne sera pas abandonné

Une urgence pointée du doigt également par les syndicats : "c'est une attente très forte des collègues", assure Albert Lenclud, secrétaire départemental administratif du syndicat Unité SGP Police dans le Nord, responsable de la zone Sud, "c'est urgent, il n'y a pas de place dans ce commissariat. Pour certains services, les bureaux sont partagés par deux ou trois fonctionnaires. Lorsqu'ils reçoivent des victimes, des auteurs, accompagnés d'avocats, ils se retrouvent à une dizaine de personnes dans 8-10 mètres carrés. Ce n'est pas possible de travailler dans des conditions pareilles. Il y a des inondations, des reflux dans les canalisations... J'espère que c'est le bon projet, et qu'il ne sera pas abandonné".

Engagement sur les effectifs

Autre attente des syndicats : les effectifs, insuffisants selon eux. Sur ce sujet aussi, le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin s'est engagé ce vendredi, et pas seulement pour Valenciennes : "nous avons une priorité : remettre des effectifs dans l'ensemble du département du Nord, pour les gardiens de la paix, mais aussi l'encadrement. Je vais m'attacher personnellement à ce que ça arrive. Je ne peux pas vous dire exactement le nombre, mais les sorties d'école seront affectées en priorité dans le Nord".

Les policiers agressés à Marly décorés

Le ministre de l'intérieur a remis la médaille de la sécurité intérieure aux deux policiers qui ont reçu des coups mi-décembre à Marly, lors d'une intervention sur un rodéo urbain. Gérald Darmanin a souligné "leur courage. Ils sont les héros du quotidien".