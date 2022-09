Gérald Darmanin annonce l'installation d'un escadron de gendarmerie mobile à Lodève

Le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin annonce ce mercredi 7 septembre sur son compte twitter l'installation d'un escadron de gendarmes mobiles à Lodève. Cet escadron d'au moins 80 hommes et femmes va rejoindre celui qui est déjà basé à Lodève à la caserne, boulevard du général Leclerc.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ces escadrons de gendarmes sont des militaires rattachés au Ministère de l’intérieur depuis 2009. Ils interviennent partout en France métropolitaine et dnas les territoires d'outre mer. Leur champ d'opération est plus vaste que celui des CRS, cela va du maintien de l’ordre aux insurrections armées, évacuations de ZAD, escortes de produits nucléaires . Ils disposent aussi d’hélicoptères et de blindés.