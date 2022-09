Gérald Darmanin, au congrès des pompiers à Nancy, annonce un statut pour les volontaires

Gérald Darmanin, le ministre de l'intérieur, est venu ce samedi matin, clôturer le congrès national des sapeurs-pompiers, qui se tenait à Nancy. Il a déambulé dans les allées du parc des expositions pendant un peu plus d'une heure.

Gérald Darmanin, au stand d'Airbus © Radio France - Doris Henry

Après les incendies dévastateurs de l'été, "il faut en tirer les leçons", selon lui. Emmanuel Macron réunira le 14 octobre, tous les acteurs de la sécurité civile, pour réfléchir à un nouveau modèle de prévention de lutte contre les incendies.

"Les pompiers n'ont pas à quémander des jours"

Gérald Darmanin s'est aussi fixé comme objectif, de disposer de 20 000 sapeurs pompiers volontaires de plus, en cinq ans. Et pour atteindre cet objectif, un statut dédié sera créé, pour faciliter leur engagement, "je proposerai au Parlement ce nouveau statut pour davantage contraindre les employeurs privés et publics. Les pompiers n'ont pas à quémander ces jours, nous devons donc prévoir un statut comme pour les élus municipaux."

Gérald Darmanin © Radio France - Doris Henry

Cette annonce a satisfait le président des sapeurs pompiers de France, Grégory Allione. "C'est un vrai statut, c'est très novateur, et pertinent. Nous serons autour de la table pour y travailler."