Gérald Darmanin en Vendée pour lancer la création de nouvelles brigades de gendarmerie

Gérald Darmanin est en déplacement ce lundi matin à Bois-de-Céné, une commune du marais breton vendéen. Le ministre de l'Intérieur est venu y rencontrer les élus pour évoquer avec eux la création de nouvelles brigades de gendarmerie (fixes et mobiles), il en souhaite 200 dans toute la France d'ici cinq ans . En Vendée, deux nouvelles brigades devraient voir le jour. Six communes sont à ce jour candidates : Bois-de-Céné, Nesmy, La Chaize-le-Vicomte, Benet, Les Epesses et la Bruffière. L'annonce des communes retenues sera faite en juin pour une mise en place dès le mois de septembre.

Parmi les élus qui assistent à la visite du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau a plaidé pour la création non pas de deux mais de trois nouvelles brigades en Vendée : "A votre bon cœur, monsieur le ministre" a-t-il lancé à l'adresse de Gérald Darmanin. Ce dernier n'a pas fermé la porte à la proposition du sénateur vendéen.