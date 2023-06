Dissolution des Soulèvements de la Terre prononcée en Conseil des ministres, le collectif annonce un recours

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a officiellement annoncé la dissolution du collectif écologiste des Soulèvements de la Terre ce mercredi, prononcée en Conseil des ministres.

"Sous couvert de défendre la préservation de l'environnement", le collectif des Soulèvements de la Terre "incite à la commission de sabotages et dégradations matérielles, y compris par la violence", justifie le gouvernement dans le décret de dissolution, en listant une série d'actions du collectif ayant entraîné des "destructions matérielles" et "des agressions physiques contre les forces de l'ordre".

Le collectif dépose un recours devant le Conseil d'État

Dans l'après-midi, les avocats des Soulèvements de la Terre ont annoncé leur intention de déposer un recours devant le Conseil d'État contre leur dissolution. Selon l'un des avocats du mouvement, Me Raphaël Kempf, elle "intervient au mépris des libertés fondamentales"."Le gouvernement n'a pas de base juridique solide pour dissoudre les Soulèvements de la Terre", a-t-il ajouté. "Nous contestons ne serait-ce que l'appellation du 'groupement de fait' parce que les Soulèvements de la Terre, c'est un mouvement qui est horizontal, qui ne peut être dissout", a complété sa consœur, Me Ainoha Pascual.

Plus de 100 rassemblements en France ce mercredi selon le mouvement, Greta Thunberg sur place

Les Soulèvements de la Terre ont appelé à des rassemblements devant les préfectures ce mercredi à 19 heures dans toute la France, "dans déjà plus de 100 villes" écrit le mouvement sur son site internet. Il site des rassemblements à Nantes, Montpellier ou encore Strasbourg, mais aussi pour une "déambulation festive" à Rennes, devant la cathédrale de Tulle, dans le village de Saint-Paul-le-Jeune en Ardèche ou encore devant l'hôtel de ville à Paris.

La militante suédoise du climat Greta Thunberg est présente à Paris ce mercredi soir pour soutenir le mouvement. "C'est une question de droit de manifester et de défense de la vie", a-t-elle déclaré, aux côtés de membres du collectif, d'élus et d'organisations. "J'espère que plus de gens se mobiliseront contre ce qui se passe en ce moment, et défendront le droit de manifester". Greenpeace France, Attac, La Ligue des droits de l'Homme ou encore les alliés de la Nupes, Europe écologie-Les Verts et La France insoumise, appellent à rejoindre ces rassemblements organisés par le collectif dissous.

Une dissolution annoncée en amont

La dissolution du mouvement a été annoncée ce mardi. Répondant à une question du député Renaissance Thomas Rudigoz qui dénonçait les violences survenues entre forces de l'ordre et militants écologistes lors de la manifestation contre la liaison ferroviaire Lyon-Turin , le ministre de l'Intérieur a défendu le décret de dissolution des SLT en faisant valoir qu'"aucune cause ne justifie qu'on blesse des policiers et des gendarmes". Douze gendarmes et un manifestant ont été blessés lors de ce rassemblement.

"Dissolution très politique et particulièrement inquiétante"

En réponse à cette annonce, les Soulèvements de la terre ont dénoncé une "dissolution très politique et particulièrement inquiétante". Cette dissolution a été "réclamée directement au chef de l'État par l'agro-industrie et la FNSEA" et "essayer de faire taire les Soulèvements de la terre est une vaine tentative de casser le thermomètre plutôt que de s'inquiéter de la température", estime le mouvement dans un communiqué. Ils sont soutenus par la présidente du groupe Europe écologie-Les Verts à l'Assemblée nationale, Cyrielle Chatelain : "Quand on est dans une situation où une grande partie de l'humanité a l'impression que ses conditions de vie sont en jeu, dissoudre un collectif de personnes qui défend ces questions-là ne fait pas disparaître le fond du problème", a prévenu la députée de l'Isère ce mardi en conférence de presse.

"On a un principe qui s'appelle la liberté d'association, donc si on va à l'inverse de ce principe, il faut que ce soit justifié et pour de bonnes raisons", a rappelé l'eurodéputé Renaissance Pascal Canfin sur franceinfo ce mardi soir. L'ancien directeur de WWF France estime toutefois que "les actions menées par ce collectif sont largement critiquables". Il cite notamment "l'action violente sur les maraîchers bio dans les Pays-de-la-Loire", le 11 juin, lors de laquelle le collectif avait arraché les pieds de muguet d'une serre expérimentale.

Des accusations de violence

Gérald Darmanin avait déjà annoncé le 28 mars avoir engagé la procédure de dissolution du mouvement , qu'il a rendu responsable d'affrontements violents à Sainte-Soline lors d'une manifestation interdite contre les retenues d'eau. Le ministre leur reproche "plusieurs envahissements d'entreprises, exactions fortes contre les forces de l'ordre, destructions de biens, des centaines de gendarmes ou de policiers blessés, plusieurs appels à l'insurrection".

Les Soulèvements revendiquent pour leur part le recours au sabotage (nommé "désarmement") contre des infrastructures jugées néfastes, comme des sites du cimentier Lafarge. Un mode d'action popularisé en France par le livre "Comment saboter un pipeline" du militant anticapitaliste suédois Andreas Malm. "On ne se décrit pas en soi comme un mouvement pacifiste, après très clairement, on n'appelle pas, nous n'avons jamais appelé et nous n'appellerons pas à nous attaquer à des personnes", précise Benoît Feuillu, un des porte-parole du mouvement.

Le ministère de l'Intérieur estime aussi que les Soulèvements ont été fondés par des "membres de l'ultragauche", étiquette que récuse le mouvement.