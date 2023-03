Gérard Brami, ex directeur de plusieurs Ehpad azuréens sort un livre en forme de guide des bonnes pratiques

Le titre du livre de Gérard Brami, "les oubliées" fait référence aux personnes âgées explique l'ancien directeur d4ehpad à Vence et Cagnes-sur-Mer. "Cela fait référence aux droits et libertés des personnes qu'on définit comme vulnérables." Après près de 40 ans à diriger des Ehpad, il a tenu à écrire ce livre pour proposer une sorte de guide aux familles, aux professionnels, sur les pratiques et sur le droit des résidents. "Il est question des liens familiaux, de liberté religieuse, sexuelle, de nutrition." Avec des cas concrets : "si vous écrivez une lettre à un établissement pour dire que votre mère a mal mangé pendant deux soirs. La lettre de réponse va être une réponse de calme pour dire que ça va aller mieux. Si votre réponse fait référence à la loi de 2012 avec tous les les éléments nécessaires, et je les mets à disposition, là on vous prend au sérieux."

ⓘ Publicité

Pour Gérard Brami, la situation ne s'est pas arrangée dans les Ehpad malgré toutes les alertes

Quant à imaginer que la situation s'améliore depuis les différentes enquêtes et les différents témoignages alarmants qui se succèdent ces dernières années, Gérard Brami douche nos espoirs : "très clairement c'est malheureusement l'inverse, les autorités de contrôle nous disent que la maltraitance, les négligences ont augmenté. Il faut dire aussi que les familles se sont réveillées."