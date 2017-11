Gérard Collomb vient prendre connaissance du dispositif sécurité pour la Saint-Nicolas à Nancy

Le Ministre de l'Intérieur Gérard Collomb est attendu à Nancy ce vendredi 1er décembre. Il doit effectuer une partie du parcours du défilé de la Saint-Nicolas du samedi 2 décembre et prendre connaissance du dispositif de sécurité. Avant cela, le Ministre inaugure les locaux de l'antenne du RAID.

Quelle sécurité pour le défilé et les animations de la fête de Saint-Nicolas à Nancy ce week-end du 2 décembre ? Le préfet et le maire de Nancy vont présenter à Gérard Collomb ce vendredi 1er décembre le dispositif mis en place dans la ville. Le Ministre doit effectuer une partie du parcours du défilé, il va y rencontrer un groupe de sécurité de proximité Sentinelle, une équipe mixte Police Nationale-Police municipale, des pompiers et la protection civile. Plus de 150 000 personnes sont attendues ce week-end dans les rues de Nancy. Près de 800 personnes vont encadrer la foule. Au programme animations, spectacles, marchés tout le week-end. Grand défilé samedi 18 heures départ Place Carnot arrivée Place Stanislas.

Avant la présentation du dispositif de sécurité pour la Saint-Nicolas, Gérard Collomb vient inaugurer les locaux de l'antenne du RAID de Nancy, l'unité de Recherche en Assistance Intervention Dissuasion, à Champigneulles.