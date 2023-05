Gérard Depardieu au Femina : le spectacle de ce mardi annulé

La représentation de "Depardieu chante Barbara" de ce mercredi 24 mai affiche complet, en revanche celle de ce mardi 23 mai au soir, le théâtre vient d'être annulée. Le théâtre Femina explique simplement que cette annulation intervient "pour des raisons indépendantes de notre volonté." Est-ce à cause du manque d'affluence ou du climat qui entoure le comédien français bien connu ?

L’artiste est mis en cause pour agressions et violences sexuelles par une série de témoignages récents après sa mise en examen pour des soupçons de viols et agressions sur la comédienne Charlotte Arnould .

Le collectif Collages Féministes Bordeaux avait notamment collé des affiches contre le comédien la semaine dernière. Collectif qui écrit dans un communiqué "Chèr·es spectateur·ices, vous acclamez un violeur, vous vous rendez complices de son impunité et de la double peine que vous infligez à toutes les victimes de violences sexuelles".