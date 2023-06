Gérard Depardieu en concert à Tours : "la justice fait son travail" assure la ministre Isabelle Rome

La ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances est à Tours, ce mardi 13 juin.

Isabelle Rome, la ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances était l'invitée de France Bleu Touraine ce mardi 13 juin en amont de sa visite de soutien aux militants du centre LGBTI de Tours, dont les locaux ont été à six reprises dégradés ces trois derniers mois .

Une visite déjà prévue mais avancée après la découverte, vendredi 9 juin, des passages piétons arc-en-ciel recouverts de peinture blanche , place Jean-Jaurès. "Je veux manifester mon soutien auprès des équipes de ce centre qui font un travail remarquable, et parfois dans l'hostilité. C'est un soutien aussi à toutes les personnes LGBT de Touraine, mais aussi à tous les Tourangeaux et les Tourangelles, parce que je pense que toutes et tous ont été extrêmement choqués par cette violence qui a tendance à augmenter. Il faut endiguer cette manifestation de haine", précise la ministre.

"Le gouvernement sera intraitable face à toutes ces personnes qui répandent la haine"

Un plan est d'ores et déjà prévu et sera présenté dans les prochains jours pour lutter contre cette violence. "Je veux porter un message fort, celui que le gouvernement sera intraitable face à toutes ces personnes qui répandent la haine. La haine est souvent l'antichambre de la violence", ajoute Isabelle Rome. Parmi les mesures prévues pour cela : un renforcement des sanctions, la formation des forces de l'ordre avec des référents à ces questions dans chaque commissariat et gendarmerie de France, avec aussi une meilleure qualification des faits. "Si on veut aussi traiter le mal à la racine, il faut aussi faire beaucoup de prévention et de sensibilisation à tous les niveaux, dans le sport, dans la culture, dans le monde du travail, dans la réalité physique comme dans la réalité virtuelle", précise encore Isabelle Rome.

Gérard Depardieu doit-il encore chanter l'aigle noir ?

Isabelle Rome a assuré qu'elle n'était "pas là pour censurer" à la question de savoir si Gérard Depardieu devait cesser ou non sa tournée en hommage à la chanteuse Barbara. "Je pense qu'en l'état, il y a la justice qui fait son travail, les enquêtes sont en cours. Pour moi, il est encore trop tôt pour m'exprimer sur ce point." Samedi 10 juin, une soixantaine de manifestants, dont des membres d'associations féministes, s'est réunie à l'entrée du palais des congrès de Tours pour dénoncer la tenue de ce concert alors que le comédien est accusé de violences sexuelles ,

