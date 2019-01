Gérard Mourou, le Prix Nobel de physique 2018 a rencontré des élèves d’Albertville jeudi, sa ville natale

Gérard Mourou a rencontré des élèves de la cité scolaire Jean Moulin jeudi pour deux heures de conférences et de questions/réponses avec des jeunes subjugués par le parcours de vie de ce scientifique et par ces découvertes. Gérard Mourou a reçu le Prix Nobel de physique en 2018 conjointement avec son étudiante de l'époque Donna Strickland.

Les élèves de la cité scolaire Jean Moulin ont rencontré un homme humble, heureux d'échanger avec eux, un Prix Nobel qui met d'avantage l'accent sur la passion et le travail que sur les connaissances.

« J’étais un élève modeste, mais par contre j’étais passionné. J’ai eu un parcours sinueux mais formidable, extraordinaire. Surtout dites-vous que la vie ne s’arrête pas quand on sort de l’établissement scolaire"

Entre leçon de vie et leçon de physique !

Gérard Mourou a tenu en haleine une assemblée composée de jeunes élèves, de sa famille et de ses anciens amis du lycée

Gérard Mourou et Donna Strickland ont découvert une technique ouvrant la voie aux lasers à impulsion de haute puissance, utilisés notamment en médecine. « C’est une chance de rencontrer quelqu’un comme lui", dit Justin, 14 ans, en troisième. "Cela veut dire qu’on peut venir d’Albertville et avoir une grande vie". Ethan, lui qui adore « la physique, la chimie, la SVT, la techno » veut lui demander « comment il a conçu le laser avec une telle puissance, parce que moi je veux devenir ingénieur ».

Après deux heures de dialogue avec les jeunes, voici la conclusion du Professeur « quand on cherche, quand on étudie, on découvre toujours quelque chose, pour soi, pour la communauté, pour la science »