Gérard Poetschke, l'emblématique patron de l'Ours Noir à la Foire Saint-Romain de Rouen, est mort à 78 ans

La Foire Saint-Romain à Rouen est en deuil. Gérard Poetschke est mort ce lundi matin à 78 ans, des suites d'une longue maladie. Il était le patron de "l'Ours Noir", l'emblématique restaurant de la foire qui sert des porcelets et des frites fraîches.

Gérard Poetschke est né à Elbeuf, il avait pris la succession de ses parents et grands-parents à la tête du restaurant. Le restaurateur a été président de la foire Saint-Romain pendant plus de 20 ans, il a contribué à en faire la deuxième plus grande fête foraine de France après la Foire du Trône à Paris.

C'est la tristesse qui règne. Gérard a beaucoup œuvré pour que cette Foire devienne ce qu'elle est aujourd'hui

Gérard Poetschke était un personnage charismatique raconte Karl Morel, l'actuel président de la foire Saint-Romain, en charge de la communication

C'était quelqu'un de charismatique. Son stand, l'Ours Noir, est emblématique. C'était quelqu'un à part sur la Foire

"Le succès de la foire Saint-Romain est en grande partie dû à l’engagement des forains, ces hommes et ces femmes qui ont le goût du travail. Gérard Poetschke en était l’illustration parfaite : ne comptant ni son temps, ni son énergie, il a fait grandir l’entreprise familiale, avec le souci de transmettre sa passion à ses enfants et petits enfants, à qui nous adressons aujourd’hui nos condoléances attristées", écrit le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, dans un communiqué.

La Ville de Rouen lui avait remis en 2017 la médaille de la ville, en hommage à ces années consacrées à la défense des traditions foraines.