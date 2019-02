Sur les pistes de ski des Vosges "de plus en plus de comportements dangereux"

En cette période de vacances d'hiver, les acteurs du secours en montagne, parcourent le massif vosgien pour rappeler les gestes qui sauvent, et prévenir les accidents. Pompiers, gendarmes et secouristes étaient ce vendredi 15 février à la station de ski de la Mauselaine au dessus-de Gérardmer.

Pisteurs et leur blessé(un mannequin), à la Mauselaine.

Gérardmer, France

Chacun son stand. Au milieu de la cohue des skieurs sur une neige resplendissante, pompiers gendarmes et secouristes ont rappelé aux usagers de la montagne, les gestes qui sauvent. Massages cardiaques, défibrillation, arrêts de petites hémorragies. "Une pédagogie de terrain indispensable, alors que le nombre de skieurs ne cesse de croître sur les pistes, avec une multiplication des comportements dangereux", souligne Francis Mougel. Le conseiller sportif du département, se félicite néanmoins de la baisse constante des accidents ces dernières années. "cela prouve l'utilité de la démarche", conclut encore Francis Mougel.

"Skier librement mais en toute conscience des risques et avec les gestes appropriés", Etienne Mathiot, médecin du secours en montagne des Vosges, constate une hausse du nombre des arrêts cardiaques et souligne le risque rare mais bien réel des avalanches dans les hautes-Vosges.

Le capitaine Denis Martin des sapeurs pompiers et responsable du secours en montagne, estime qu'il y a encore beaucoup à faire. "Peu de gens, prennent le temps de se former aux premiers secours", observe ce professionnel qui souhaite une généralisation et un renforcement des formations dès l'école.