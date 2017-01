Gérer une famille de dix enfants, c'est son quotidien

Stéphanie est maman de dix enfants. Avec son mari, ils viennent d’emménager à Allauch. Un quotidien pas comme les autres, que cette famille a accepté de partager avec France Bleu Provence.

Sur le pas de la porte, on croirait s'être trompé de maison. Pas un bruit. Mais non c'est bien là! Sylvie, la grand-mère venue pour les fêtes, ouvre la porte. La plupart des enfants sont assis autour une table. Ils dessinent sagement.

Stéphanie, la maman descend les escaliers. Elle porte dans ses bras un nouveau-né. Ce matin, Stéphanie était encore à la maternité. La voilà maman de dix enfants, âgés de quatre jours à dix-sept ans. Ce qui fait de cette famille, une famille pas comme les autres.

1 kilo de pâtes ou de riz pour chaque repas

"Nous n'avons pas de règles, mais ici tout le monde se respecte et vit dans le calme, sinon, ce serait invivable" explique Stéphanie. Les deux tâches les plus importantes de Stéphanie consistent à faire des machines de linges sales et faire la cuisine. "Des pâtes ou du riz la plupart du temps, environ un kilo pour chaque repas. Je fais rarement de la viande, ça coûte trop cher," raconte cette femme au foyer.

Tout roule la plupart du temps" Stéphanie, la maman

Pour la douche, c'est deux par deux. Toujours un grand avec un petit pour faciliter la tâche. Comptez une heure pour que tout le monde soit propre. "Tout roule la plupart du temps" se réjouit Stéphanie.

Heureusement, Stéphanie peut compter sur l'aide de sa belle-mère, Sylvie, qui vient souvent l'aider. Avec leur grand-mère, les enfants font comme tous les autres enfants: ils préparent des gâteaux. "Sauf que nous, nous faisons du travail à la chaîne, s'amuse Sylvie, et cela est très efficace".

Le regard des gens

Le seul problème quand on a une famille nombreuse, c'est le regard des autres. "Quand on sort dans la rue, les gens nous regardent bizarrement. Ils comptent les enfants en les pointant du doigt" regrette Stéphanie.

Mais le bonheur d'être en famille est plus fort. "j'aime être enceinte, porter un enfant et voir ma famille s'agrandir" conclut Stéphanie, en berçant son nouveau-né.