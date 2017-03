Gers : des gardes 100% féminines ce mercredi

Pour la journée de la femme le SDIS du Gers n'a choisi que des femmes pour assurer ses gardes. C'est une façon de mettre en avant les femmes pompiers et d'en encourager d'autres à le devenir.

Si vous composez le 18 aujourd'hui mercredi dans le Gers, vous tomberez sur une femme au bout du fil.

Les 19 postes de gardes du SDIS (service départemental d'incendie et de secours) gersois sont assurés par des femmes à l'occasion du 8 mars, journée de la femme. Cela concerne donc le service central des pompiers, mais aussi les casernes d'Auch, l'Isle-Jourdain, Condom et Mirande.

L'opération est baptisée "Sapeur-pompier Madame".

Il faut sortir de l'image d'Epinal du pompier garçon sportif et assez jeune—Colonel Eric Meunier, chef des pompiers du Gers

"Oui c'est un coup médiatique", reconnaît le Colonel Eric Meunier, chef des pompiers du Gers, mais c'est aussi une façon d'encourager les femmes à devenir pompier. "Il faut que je recrute constamment des sapeurs-pompiers, et au lieu d'avoir l'image d'Epinal du pompier garçon sportif assez jeune comme on voit dans les reportages télé aux sapeurs pompiers de Paris, on veut ouvrir le panel. Il a 52 % de femmes dans le Gers et seulement 20 % de femmes pompiers".

Objectif : faire comprendre aux femmes (et aux hommes) que le métier de sapeur-pompier n'est pas réservé aux hommes.

Aujourd'hui on n'a pas les moyens de se passer des femmes chez les sapeurs-pompiers—Colonel Eric Meunier

"Il y a encore des femmes qui se disent que ce n'est pas un métier fait pour elle. 80% de nos interventions sont des interventions de secours aux personnes. On veut montrer aux femmes qu'on peut leur confier les clés des camions et qu'elles peuvent y arriver".

"Il y a même des femmes sapeurs-pompiers qui pensent qu'elles ne peuvent pas assurer une garde 100% féminine"-Colonel Eric Meunier Partager le son sur : Copier

Le Gers est le premier département en France en terme de féminisation des effectifs chez les pompiers avec 20% de femmes, là où la moyenne nationale est à 15%.