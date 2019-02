Gers : La Romieu classé parmi les 158 plus beaux villages de France 2019

L'édition 2019 des 158 plus beaux villages de France compte six communes du Gers dont La Romieu. Le maire espère une augmentation de 30% de la fréquentation touristique.

Gers, France

Dans le Gers, près de Condom, La Romieu a désormais l'honneur de faire partie des 158 plus beaux villages de France pour l'édition 2019. Les 600 habitants et le maire Denis Delous ont bichonné les façades des maisons, les volets et les rues pendant dix ans pour être aujourd'hui récompensés de leurs efforts.

Évidemment les Roméviens sont plein d'admiration devant leur village mais les touristes sont aussi ébahis en découvrant la cité médiévale. Josselyne et Pierre viennent d'Orléans, ils adorent déjà La Romieu : "Les façades ne sont pas trop mal restaurées, on voit mieux le cachet et c'est ce qu'on recherche en venant dans le Gers. C'est fait avec goût, les peintures sont très jolies."

La place du village de La Romieu © Radio France - Marion Aquilina

Ce compliment sur les volets gris pourrait presque faire rougir le maire de La Romieu. Pour Denis Delous, faire partie des 158 plus beaux villages de France, c'est récompenser dix années de travail : "On a respecté les critères et ça correspondait à ceux de l'environnement de la Collégiale classée au patrimoine mondial de l'Unesco." D'autres critères sont pris en compte, notamment les services, les commerces : "Si vous avez un village très beau mais personne ne vient y acheter quoique ce soit, c'est comme une carte postale et ça ne va pas."

Jusqu'ici 30.000 visiteurs venaient chaque année. Le maire s'est renseigné, la fréquentation touristique pourrait augmenter de 30%. Pour bien accueillir ces voyageurs, les commerces se préparent, notamment le tabac presse, Dany Ligardes a commandé plus de cartes postales cette année : "_Il y a déjà eu un impact extraordinaire au mois d'août l'an dernier, beaucoup de touristes visitent les plus beaux villages de France_. On est fier parce que c'est la récompense pour tout ce que nos anciens ont fait ici." Cinq autres communes sont classées plus beaux villages de France dans le Gers: Lavardens, Larresingle, Montréal, Fourcès et Sarrant.

La Collégiale de La Romieu est classée au patrimoine mondial de l'Unesco © Radio France - Marion Aquilina