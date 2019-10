Gerzat : la bande dessinée anniversaire des Mains ouvertes est en vente

Gerzat, France

C'est un long travail de recueil de témoignages et anecdotes qui s'achève pour les bénévoles des Mains ouvertes à Gerzat. 40 ans d'histoire, de la création du premier centre de collecte et recyclage de carton à Montferrand en 1979, jusqu'aux immenses locaux d'aujourd'hui, zone des Pradeaux à Gerzat où se pressent, chaque jour de vente, quelques 1500 acheteurs.

Une aventure qui prend vie grâce aux dessins de Boris Sabatier et aux mots de François Groslière et qui fait réaliser le rôle à la fois social et environnemental des Mains ouvertes. Aujourd'hui cette fédération emploie 35 salariés, 20 personnes en insertions, et peut compter sur 130 bénévoles pour accompagner les 70 compagnons. Tout cela en triant, revendant et recyclant des centaines de tonnes d'objets chaque année.

Grande braderie ce samedi

Vous trouverez la bande dessinée en vente pour 15 euros dans les locaux des Mains ouvertes et notamment ce samedi, 19 octobre pour la grande braderie. Le dessinateur, Boris Sabatier sera présent de 10h à 14h pour des dédicaces. Les 40 ans se fêtent aussi pour les clients avec 40% de réduction sur certains objets.