Coronavirus et gestes barrières : du relâchement dans l'air en Provence ?

Il fait beau, il fait chaud, et c'est les vacances. Alors dans certaines villes du sud de la France comme Aix-en-Provence, on constate beaucoup d'affluence dans les rues et parfois, un certain relâchement des gestes barrières.

Dans les rues d'Aix-en-Provence ces derniers jours, on constate une grosse affluence et un certain relâchement des gestes barrières

Le retour des beaux jours, les vacances scolaires, la lassitude, aussi, de toutes ces mesures... Il semblerait qu'il y ait un certain relâchement dans l'air concernant les gestes barrières : le port du masque, la distanciation sociale, le gel hydroalcoolique.

Dans une ville touristique comme Aix-en-Provence, il devient difficile de respecter la distanciation sociale par endroits. On constate ces derniers jours une grosse affluence dans les rues et sur les places du centre-ville. Surtout devant les bars et restaurants, qui continuent de servir en extérieur sans, pour autant, pouvoir installer leurs terrasses. "C'est blindé, on a du monde tous les jours et les gens profitent jusqu'à 18 heures" explique un serveur sur la place des Augustins. "Le masque on le voit : certaines personnes ne l'ont pas... Quand on regarde autour des fontaines aussi, pas sûr que les gestes barrières soient vraiment bien respectés".

A Aix-en-Provence la fontaine de la Rotonde est désormais encerclée par des barrières. Restent quelques bancs pour faire une pause. © Radio France - Elisa Montagnat

Avec l'annonce du reconfinement partiel dans les Alpes-Maritimes et le retour des beaux jours, la mairie d'Aix-en-Provence commence à prendre des mesures. Lundi, elle a encerclée la fontaine de la Rotonde avec des barrières. Trop de gens se regroupaient ou s'asseyaient pour manger. Restent quelques bancs pour faire une pause, et beaucoup s'assoient maintenant par terre, comme sur la place de la mairie.

"Le masque, dès que je peux l'enlever je l'enlève. On le met parce qu'on est obligés, comme pour rentrer dans les magasins, mais sinon on l'enlève car il faut bien respirer aussi ! Et plus je l'enlève, moins j'ai envie de le mettre" - Adissa, venu à Aix-en-Provence pour la journée

Dans le Var, des contrôles renforcés

Dans le Var, le taux d'incidence est de 314 cas positifs pour 100 000 habitants. Le préfet Evence Richard annonce des contrôles renforcés pour les deux prochains week-ends avec 600 policiers et gendarmes sur le terrain. Il faut dire que depuis plusieurs jours, le nombre de touristes a augmenté dans le département.

"Ce que j'observe, c'est qu'un certain nombre de vacanciers sont arrivés dans le Var, et pas seulement aujourd'hui mais depuis que les différentes zones de l'Education nationale sont progressivement en vacances... Nous avons observé, notamment le week-end dernier, une affluence substantielle, notamment sur le littoral du département et sur ses plages, où on a noté un nombre non négligeable de personnes qui ne portaient pas le masque." - Evence Richard, préfet du Var

Il va falloir "des mesures rapides et fortes" dit le gouvernement ce mercredi. Une dizaine de départements sont dans une situation préoccupante. Le premier ministre Jean Castex tient une conférence de presse ce jeudi.