Gestes barrières : les bars du Mans face à la minorité réticence

C'est la condition à la réouverture des bars et des restaurants : le respect de mesures barrières. Les principales sont les distances à respecter entre les clients de groupes différents et le port du masque (sauf bien sûr pour manger ou boire). Les patrons de bars et de restaurant, chargés de faire respecter ces mesures, se retrouvent assez démunis malgré leurs efforts.

"Le masque, je le donne gratuitement. Mais que je leur en tends un certains me rient au nez" se désole David, gérant de O brassin belge, rue du docteur Leroy au Mans. "On veut faire de notre mieux on mais on n'a pas de solution. Certains sont indisciplinés. Et comme on n'est pas la police, parfois il y a de l'énervement".

Le "laisser-aller" va "en empirant"

"80% des gens respectent le port du masque" estime Fred, qui tient le Comptoir rue de la Barillerie. Son voisin d'en face, Reza, patron du bar-pizzeria Antonella, se sent un peu désemparé par cette minorité. "Plus on arrive vers le week-end plus il y a de monde, plus les gens ont tendance à boire et plus il y a de laisser-aller. C'est très dur à faire respecter et ça va en empirant. Les gestes barrière ne sont pas naturels et on aimerait vraiment que tout soit levé au plus vite, pour passer à autre chose".

Mais comme on ne sait pas combien de temps peut durer la situation actuelle, David pense à l'immédiat : "En cas de contrôle nous sommes responsables. Il faudrait qu'on nous aide à savoir comment il faut faire".