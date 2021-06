Gestes qui sauvent : "Lors d'un arrêt cardiaque, on perd 10% de chance de survie à chaque minute qui passe"

Après le malaise cardiaque de Christian Eriksen lors du match de l'Euro de football entre la Finlande et de Danemark, la Fédération des sapeurs-pompiers rappelle l'importance de connaître les gestes qui sauvent. "C'est même primordial", enchaîne ce matin le Commandant Philippe Robert.

Ce sont des images qui ont malheureusement marqué le début de l'Euro de football. Le joueur danois Christian Eriksen, qui s'écroule sur la pelouse lors du match contre la Finlande samedi soir après un malaise cardiaque. Le milieu de terrain, sorti sur une civière, a donné de ces nouvelles ce mardi matin sur son compte Instagram. "Je dois encore faire des examens à l'hôpital mais je me sens bien", a-t-il écrit sous une photo de lui, le pouce en l'air, sur son lit d'hôpital.

Capture d'écran Instagram.

"On peut tous connaître un Eriksen"

Un événement qui a fait réagir la Fédération des sapeurs-pompiers, et qui a communiqué sur l'importance de connaître les gestes qui sauvent avec ce slogan : "On peut tous connaître un Eriksen". Un constat également partagé par le Commandant Philippe Robert, qui était l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce mardi matin.

"Il faut faire comprendre aux citoyens que c'est quelque chose de primordial d'arriver à faire des gestes de premiers secours en moins de deux minutes", explique le pompier, anciennement en charge de l'engagement citoyen et donc de la formation aux gestes qui sauvent. "Si c'est le cas, on a toutes les chances de faire en sorte que la personne arrive à survivre. Et ça a été le cas d'ailleurs. Heureusement pour Christian Eriksen, il est ressorti de la pelouse les yeux ouverts. Un pompier se déplace généralement en dix minutes sur les lieux de l'intervention. Mais au-delà de deux minutes d'un arrêt cardiaque, on perd chaque minute qui passe 10% de chance de survie, parce que ça entraîne une mauvaise oxygénation du cerveau. Tous les secouristes le disent : le meilleur des sauveteurs, c'est le citoyen."

Plus de formation en caserne depuis la crise sanitaire

Une formation rendue difficile par la crise sanitaire liée au Covid-19, puisque que l'apprentissage des gestes qui sauvent est pour le moment suspendu dans les casernes de pompiers. "J'espère que pour la rentrée de septembre, on pourra relancer les dispositifs", confie le Commandant Philippe Robert. "Ça permet d'apprendre le B.a.-ba en deux heures, la position latérale de sécurité, apprendre à se servir d'un défibrillateur, qu'on retrouve quasiment partout aujourd'hui. Donc, il faut vraiment savoir s'en servir et ne pas avoir peur de s'en servir."

Pour les personnes intéressées, la Croix-Rouge propose des sessions de formation. Des gestes essentiels à connaître aussi à l'approche de l'été, avec les premières baignades et les risques de noyade qui augmentent. "Quand un enfant est près d'une piscine, il faut qu'un adulte le surveille, une noyade peut se produire en quelques minutes si on tourne les yeux", rappelle le Commandant Philippe Robert. "Même chose en milieu naturel, il faut être vigilant. Et en cas d'accident, là encore il est important de connaître les bons gestes pour sauver les gens."