Gestion de l'eau, alimentation, achats raisonnés : vos solutions face à l'augmentation du coût de la vie

Utiliser de l'eau non potable pour les toilettes ou la machine à laver, choisir des légumes et des fruits de saison cultivés près de chez soi, raisonner ses achats, privilégier les vêtements de seconde main, ou encore utiliser moins souvent sa voiture. Voici quelques-unes des idées que vous avez partagées en répondant à la consultation sur l'adaptation au coût de la vie, lancée par France Bleu en partenariat avec Make.org. Cette consultation a réuni 65.146 participants, et rassemblé 219.052 votes. 730 propositions ont été déposées, et 452 ont été validées. Si certaines idées sont plutôt consensuelles, d'autres vous ont divisé. Voici ce qu'il faut retenir de vos réponses.

Modifier ses achats et son alimentation en priorité

L’objectif de cette consultation était de vous inviter à partager les solutions concrètes que vous mettez en œuvre au quotidien pour vous adapter à l’augmentation du coût de la vie. Le thème le plus cité par les participants, qui apparaît dans plus d'une réponse sur trois (35%), est la modification des achats. C'est le changement des achats alimentaires qui est le premier levier cité. De très nombreux participants vantent la consommation de produits locaux et de saison, des solutions qui recueillent de nombreux votes. "Ces idées sont généralement plutôt liées à des impératifs écologiques ou à la question du lien social avec les producteurs et petits commerçants", analyse Make.org. "Mais ici, certaines sont livrées comme si, d’évidence, elles permettaient aussi de faire des économies", notent les experts de la plateforme citoyenne.

Les thèmes les plus cités par les participants à la consultation. © Radio France - Make.org

Dans la modification des achats, c'est l'alimentation qui apparaît en tête des priorités. © Radio France - Make.org

✅ Les idées consensuelles

Voici les idées plutôt consensuelles, qui ont recueilli le plus de votes en leur faveur, qui se dégagent de la consultation.

1. Améliorer la gestion de l'eau au sein des foyers

2. Privilégier les achats locaux et de saison

3. Effectuer des achats plus réfléchis

4. Mieux s’organiser pour éviter le gaspillage alimentaire

5. Favoriser le don et la seconde main

6. Cuisiner soi-même plutôt qu'acheter des produits industriels

7. Favoriser la réparation afin de diminuer les achats

8. Être plus attentif au prix réel des produits

9. Optimiser sa consommation énergétique

10. Mettre en place le partage et l’échange entre voisins

11. Mieux négocier ses contrats et souscriptions

⚡ Les idées qui divisent

Voici les idées qui ont le plus divisé les participants à la consultation.

1. Contraindre l'utilisation de la voiture individuelle

2. Consommer moins de viande

3. Modifier ses lieux et types d’achats

4. Mieux rationaliser son budget

🗳 Les cinq idées les plus consensuelles

💧 Récupérateurs d'eau et utilisation d'eau non potable

Optimiser la gestion de l'eau est la proposition qui recueille le plus de votes pour, alors que les périodes de sécheresse se multiplient. Voici quelques idées très populaires :

💬 Anne-Marie : "Il faut favoriser pour les maisons individuelles les récupérateurs d'eau de pluie pour les wc, douche, machine à laver, vaisselle et autres" > 76% de votes pour

💬 Bernard : "Il faut un circuit d’eau non potable dans les habitations pour éviter le gâchis d’eau potable" > 65% de votes pour

💬 Huguette : "Il faut garder l'eau des fruits et légumes lavés pour arroser les plantes" > 73% de votes pour

🥦 Une alimentation locale et de saison

Les achats locaux et de saison arrivent en seconde position de vos priorités citoyennes pour faire face à l'augmentation du coût de la vie. Voici quelques exemples de propositions populaires :

💬 Solaal : "Il faut privilégier les produits de saison car ils sont moins chers, en s'appuyant sur des calendriers comme celui de fruits et légumes frais" >71% de votes pour

💬 Saïd : "Il faut davantage de circuit court pour les achats de fruits et légumes directement chez les producteurs" > 74% de votes pour

💬 Franck : "Il faut privilégier les marchés locaux pour nos produits frais et acheter selon nos besoins" > 79% de votes pour

🛒 Des achats plus réfléchis, selon ses besoins

L'idée de mieux réfléchir à ses achats est également très populaire. Voici quelques propositions populaires :

💬 Catherine : "Il faut tourner le dos à la société de consommation, n'acheter que ce dont on a vraiment besoin et ne pas se laisser piéger par la publicité" >68% de votes pour

💬 Jean-Luc : "Il faut réfléchir à deux fois avant d'acheter et se poser la question : 'Est-ce utile, en ai-je vraiment besoin ?'" > 64% de votes pour

🍽 Éviter le gaspillage alimentaire

Parmi les idées très populaires, la lutte contre le gaspillage alimentaire recueille également de très nombreux votes. Voici quelques exemples de propositions citoyennes :

💬 Hong Van : "Il faut bien former la population à conserver les produits alimentaires frais pour diminuer le gaspillage" > 73% de votes pour

💬 Sébastien : "Il faut ranger ses produits périssables dans le frigo dans l'ordre de péremption (les moins frais devant) pour éviter le gaspillage" > 77% de votes pour

💬 Sylvie : "Il faut éviter le gaspillage alimentaire, intégrer les restes dans un nouveau plat, congeler ce qui peut l‘être" > 69% de votes pour

🛍 Préférer le don et la seconde main

Pour économiser, de très nombreux internautes proposent de privilégier le don et la seconde main lorsque l'on a un besoin. Voici quelques propositions :

💬 Bernard : "Il faut créer des points d’échanges gratuits pour les objets dont on veut se débarrasser" > 78% de votes pour

💬 Danièle : "Il faut transformer les déchetteries en recycleries. Pourquoi empêcher de récupérer des objets qui sont réutilisables ?" > 75% de votes pour

💬 Kelly : "Il faut acheter en seconde main, notamment les vêtements des enfants, pour éviter la surconsommation" > 74% de votes pour

💬 Isabelle : "Il faut faire plus de marchés d'échange gratuit pour donner une seconde vie à nos objets ou vêtements au lieu de les vendre" > 63% de votes pour

⚡ Les quatre idées les plus controversées

Selon la plateforme Make.org, les sujets relatifs au pouvoir d’achat et ceux qui impliquent des changements de comportements individuels sont généralement les plus controversés. Dans cette consultation, certaines propositions contraignantes, qui concernent également les enjeux environnementaux, ont divisé les participants. En voici quelques exemples :

🚗 Contraindre l'utilisation de la voiture individuelle

💬 Clotilde : "Il faut privilégier le vélo à la voiture et arrêter de trouver de bonnes excuses en prenant sa voiture pour moins de 5km de trajet" > 36% pour, 28% contre

💬 Rémi : "Il faut covoiturer même sur des petits trajets pour aller au travail ou faire ses courses par exemple" > 40% pour, 25% contre

💬 Valérie : "Il faut vivre sans voiture, quand c'est possible" > 47% pour, 27% contre

🥩 Consommer moins de viande

💬 Elisabeth : "Il faut végétaliser son alimentation, remplacer la viande par des protéines végétariennes texturées, ramasser fruits et légumes chez un maraîcher" > 32% pour, 33% contre

💬 Marie : "Il faut équilibrer les menus de la semaine en introduisant plusieurs fois des protéines végétales plutôt qu'animales" > 39% pour, 24% contre

💬 Katia : "Il faut manger moins de viande et privilégier la consommation de légumineuses et céréales qui nourrissent tout aussi bien pour moins cher" > 44% pour, 22% contre

🏪 Modifier ses lieux et types d’achats

💬 Sonia : "Il faut privilégier les magasins de déstockage ou discount" > 38% pour, 26% contre

💬 Louis : "Il faut comparer avec des produits vendus à l'étranger. Des fois même avec la livraison, cela revient moins cher" > 36% pour, 29% contre

💬 JLuc : "Il faut favoriser les achats en mode "drive" plutôt qu’être sur place en magasin pour limiter au maximum les achats compulsifs" > 29% pour, 36% contre

👛 Mieux rationaliser son budget

💬 Yvan : "Il faut se fixer un budget hebdomadaire nourriture (une fourchette) à ne pas dépasser ou à équilibrer sur le mois" > 43% pour, 18% contre

💬 Patrick : "Il faut quand on le peut, s'assurer que son loyer ne représente pas plus de 30% de ses revenus, ou changer de logement" > 46% pour, 21% contre

💬 Hong Van : "Il faut bien former la population à équilibrer les recettes et les dépenses chaque mois" > 49% pour, 19% contre

Les résultats et l'analyse partagés en septembre

L'analyse des experts qui ont contribué à cette consultation sera partagée lors d'une émission spéciale sur l'antenne de France Bleu en septembre prochain, en partenariat avec Make.org. Quatre partenaires partageront leur expertise et leurs solutions face à l'inflation : Too good to go, l'UFC que choisir, HOP (Halte à l'Obsolescence programmée) et Solaal (qui facilite le don alimentaire agricole).