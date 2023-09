Gestion de l'eau : quatre-vingt élus rassemblés à Saou pour protester contre le transfert de compétence

"Avec ce transfert de compétence, que vont faire les maires ? Les chiens écrasés et les conflits entre habitants", souffle Roland Peyron, président de l'association Sauv'Eaux et adjoint au maire de Montauban-sur-Ouvèze (Drôme). Ce samedi 30 septembre, quatre-vingt élus drômois se sont rassemblés devant la mairie de Saou pour protester contre le transfert de la compétence eau voulu par la loi Notre, votée en 2015 et applicable au 1er janvier 2026. Il s'agit de la seconde manifestation en quelques mois.

Une augmentation du prix

Le transfert se fera au bénéfice des communautés de commune, "lesquelles n'ont rien demandées", précise Roland Peyron. Les élus réclament vouloir le choix, de garder la compétence ou la transférer : "c'est une des dernières compétences, on ne veut pas la lâcher", ajoute Roland Peyron. Pour le président de Sauv'Eaux, il s'agit également d'une question de coûts pour les citoyens : "Depuis la Révolution française, les communes administrent la gestion de l'eau de manière efficace. Elles peuvent maîtriser le prix. Les communautés de commune vont devoir créer un service, des coûts, donc un impôt supplémentaire."

Les élus craignent aussi la mise en délégation de service public (NDLR : lorsqu'un service public est effectué par une entreprise privée), "là, les coûts ne seront pas les mêmes. Aujourd'hui, personne n'a jamais démontré que les délégations de service public pouvaient être bénéfiques aux communes."

Lors de ce rassemblement, les élus locaux drômois ont pu compter sur le soutien de deux parlementaires : Marie Pochon, députée de la 3ème circonscription de la Drôme et Marie-Pierre Monier, sénatrice de la Drôme, venues à Saou.