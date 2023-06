Gestion de l'eau : "Tout le monde doit contribuer à économiser la ressource", selon le maire de Barentin

L'eau au cœur de toutes les préoccupations. La sécheresse devient préoccupante dans l’Eure. Le préfet convoque un nouveau comité ressource en eau ce mardi. En Seine-Maritime, la situation est moins préoccupante, mais les niveaux des nappes phréatiques restent bas, notamment dans le sud du département, ainsi que le Havre et la pointe de Caux, sont aussi en vigilance.

ⓘ Publicité

Alors comment économiser l'eau ? Pour Christophe Bouillon, maire de Barentin, "il faut tout tenter. Il y aura entre 30 et 40 % d'eau disponible qui manquera tout simplement du fait du changement climatique. Il faut donc se mobiliser." La ville de Barentin voudrait récupérer l'eau de pluie pour les toilettes de ses bâtiments publics. Pour l'instant, c'est interdit mais la ministre déléguée à la Santé , Agnès Firmin Le Bodo, a donné selon lui "une réponse positive" mais dit attendre un feu vert des autorités sanitaires avant de faire passer un décret avant la fin de l'année.

Economiser des centaines de litres dans les écoles

"Concrètement, que peuvent faire les communes tous les jours ? Elles arrosent des espaces verts et elles donnent de l'eau pour se laver les mains, pour utiliser les chasses d'eau dans les écoles ou les gymnases. C'est là où il faut agir : autant récupérer l'eau de pluie pour le mettre dans les espaces verts, pour l'utiliser sur les stades par exemple, autant la réglementation nous interdit d'utiliser les eaux usées traitées pour se laver les mains, alors que ça représente des volumes colossaux ", lance Christophe Bouillon qui prend l'exemple de Barentin*. "On a dix écoles, soit environ 1 600 élèves. Une chasse d'eau (soit 8 à 10 litres d'eau) tous les jours, ça représente énormément de litres multipliés par 1 600."*

"Une crise de l'eau réelle"

Christophe Bouillon se dit inquiet de l'été à venir : "Des étés avec des canicules, on en aura tout le temps. La situation est dramatique quand on parle de crise de l'eau et même dans certains endroits de guerre de l'eau, ça va devenir une ressource rare. C'est déjà une ressource rare, mais ça va générer des conflits. Tout le monde doit contribuer à économiser l'eau."

Le président de l'association des petites villes de France explique que "certains maires sont parfois confrontés à des arbitrages. L'été dernier, par exemple, beaucoup de maires, on leur a dit "vous arrêtez d'arroser les fleurs et en même temps, vous essayez de faire en sorte d'entretenir les stades de foot. Donc ce sont des arbitrages qui ne sont pas simples." L'ancien député pointe du doigt un autre enjeu. "Dans le plan national annoncé par le président de la République, il y a la question des fuites d'eau. Il y en a énormément, 1 litre sur 5. Mais, pour éviter les fuites d'eau, il faut refaire des canalisations." D'après lui, il faut "plusieurs milliards d'euros", mais on en annonce seulement "190 millions pour aider les collectivités. Ce ne sera pas suffisant."

La Seine-Maritime s'est dotée fin mai d'un "comité départemental de l'eau", co-piloté par le préfet, Jean-Benoît Albertini et le président du département, Bertrand Bellanger. Ce comité regroupe 145 acteurs : élus, syndicats d'eau, collectivités, représentants des usagers pour agir sur les usages de l'eau. Il s'est réuni pour la première fois le 25 mai à la Préfecture de la Seine-Maritime à Rouen.

loading