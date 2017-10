Gestion des cimetières : des communes font appel à une société spécialisée

Emplacement, législation, concessions, les cimetières sont bien souvent des dossiers très lourds pour les communes et certaines font carrément appel à des sociétés pour les gérer et éviter les erreurs qui peuvent coûter cher devant un tribunal ou avoir des conséquences pénibles pour les familles.

L'externalisation des services, ou le recours à des prestataires privés n'a rien de très nouveau dans les collectivités locales. Cela ne vous surprendra donc pas si on vous dit qu'une centaine de communes de l'ex-Midi-Pyrénées ont choisi de confier la gestion de leurs sites funéraires à une entreprise dont c'est le métier. Le groupe Elabor, basé à Dijon et spécialiste de la gestion des espaces publics de manière plus générale, a déjà réalisé une audit pour 8.000 communes, soit près d'un quart d'entre elles. Au total 3500 lui font confiance sur ce dossier et parmi elles 214 communes éparpillées dans les départements de l'ex Midi-Pyrénées de Haute-Garonne, du Gers, du Tarn ou de l'Ariège que de grandes villes. Castres, Tarbes, Golfech, Castelsarrasin, Colomiers, Fenouillet, Cugnaux, Saint-Gaudens, Muret ou encore Labège ont eu recours à ses services.

À Castanet-Tolosan, la mairie avait cédé à une famille une concession du cimetière déjà réservée. © Radio France - Rémi Vallez

La mission d'Elabor va de la cartographie du cimetière, la gestion des durées de concession , le réaménagement jusqu'à rendre le site le plus accueillant possible.

Stéphane Trabac de chez Elabor nous explique en quoi la gestion d'un cimetière demande rigueur et sérénité pour les maires et pour les familles! Copier

En Haute-Garonne 56 communes font appel à cette société bourguignonne. Mais pour le président de l'association des maires du département, Jean-Louis Puisségur, rien ne remplace la connaissance d'un élu et d'agents municipaux. Mais jean-Louis Puisségur admet qu'avec les nouveaux modes de vie, l'éloignement de la commune d'origine, gérer les sépultures peut virer au casse-tête.

Reportage : entre gestion des conflits de famille et aménagement des cimetières de demain... Copier

LIRE AUSSI ► Castanet-Tolosan : une concession funéraire attribuée par erreur à deux familles différentes

► Beaumont-sur-Lèze, le seul cimetière animalier de la région toulousaine