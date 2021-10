Gestion des déchets à Marseille : En colère, le maire Benoît Payan écrit à Emmanuel Macron

Alors que des tonnes de déchets ont recouvert les plages de Marseille à cause des intempéries et de la grève des éboueurs, le maire de Marseille Benoît Payan écrit au président de la République Emmanuel Macron pour dénoncer "l'immobilisme" de la Métropole en charge de la collecte.

Benoît Payan, le maire de Marseille est en colère et il ne cache pas. La carte postale des plages de Marseille recouvertes de tonnes de déchets ( des canettes, des bouts de papiers, des bouteilles en plastique) à cause des intempéries et de la grève des éboueurs l'a poussé à agir. Cette fois c'en est trop pour Benoît Payan qui, après le coup de gueule dans l'après-midi ce mardi au Pharo de l'adjoint à la sécurité Yannick Ohanessian, a décidé d'écrire au président de la République pour dénoncer "l'immobilisme" de la Métropole en charge de la collecte des déchets et alors que la grève était annoncée comme terminée vendredi dernier : "des blocages institutionnels absurdes empêchent Marseille de se relever. Marseille doit maintenant retrouver sa souveraineté" écrit Benoît Payan, soulignant avec cette phrase sa volonté de reprendre la main sur la collecte des déchets.

Seule une réforme immédiate de la gouvernance locale et de la répartition des compétences opérationnelles de proximité peut permettre d'y mettre un terme. Je sais que vous êtes convaincu de sa nécessité, je veux vous convaincre désormais de son urgence - ( Extrait lettre de Benoît Payan à Emmanuel Macron)

La Métropole Aix-Marseille-Provence a engagé ce mardi matin des agents, munis d'engins et de bennes notamment sur la plage de la Pointe Rouge (8e) et précise que ce dispositif doit se répéter dans la journée sur les autres plages. Mais pour les élus de la ville ce ramassage est trop lent, ils reprochent. La mairie reproche à la Métropole son manque d'anticipation "qui vient mettre en lumière _les conséquences de cette déresponsabilisation générale_" et se montre très agacée.