Gestion des déchets à Marseille : Yves Moraine (LR) qualifie Benoît Payan de "maire stagiaire"

Le ton monte entre la ville de Marseille et la Métropole au sujet de la gestion des déchets. Sur France Bleu Provence, Yves Moraine (LR) conseiller à la métropole qualifie le maire de Marseille de "maire stagiaire", alors que Benoît Payan veut reprendre la gestion des déchets.

La guerre est déclarée entre la Ville de Marseille et la Métropole à propos de la gestion des déchets à Marseille. Suite à la lettre publiée dans le journal La Provence par Benoît Payan, le maire, qui s'adresse à Emmanuel Macron pour lui demander de pouvoir récupérer la gestion des déchets, qui est aujourd'hui une compétence de la métropole. Le maire réagit après les tonnes de déchets entassés sur les plages de Marseille à cause des intempéries, mais aussi à cause de la grève des éboueurs, puisque ces mêmes déchets n'ont pas été ramassés. Benoît Payan parle "d'immobilisme" de la part de la métropole, un terme qui n'a pas pu à Yves Moraine, conseiller Les Républicains à la Métropole qui a réagi ce mercredi matin sur France Bleu Provence, allant jusqu'à le qualifier de "maire stagiaire".

"Monsieur Payan est déjà maire de Marseille sans avoir été élu, je trouve qu'il est indécent qu'il veuille exercer les compétences de la métropole sans avoir été candidat. Que le maire stagiaire de Marseille exerce d'abord comme il faut les compétences de la ville." - Yves Moraine (sur France Bleu Provence)

