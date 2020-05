PHOTOS - Confinement : dans le Gard, des adultes déficients intellectuels participent au "Getty Challenge"

Dominique/Salomé et Cyrille/saint Jean-Baptiste rejouant le tableau de Fernando Botero

Très dur le confinement pour les résidents du centre des Cigales sur la commune de Pompignan dans le Gard. Quelque 113 personnes, toutes déficientes intellectuelles et strictement confinées depuis le 11 mars : ni sortie ni visite. Aussi la proposition de deux animatrices de participer au "Getty Challenge" a été une très grosse bulle d'oxygène.

Une "occasion de rire"

Les activités traditionnelles favorisaient le groupe et les rapprochements. Aussi, il a fallu trouver et inventer de nouvelles activités compatibles avec les mesures barrières. La participation à ce défi en était une. Les animatrices ont choisi les œuvres, et les résidents se sont débrouillés pour refaire ces tableaux en se déguisant, en créant des décors.

Un confinement très strict

L'occasion pour tous ces résidents de faire un signe à l'extérieur, eux qui sont sous un confinement très strict depuis le 11 mars, sans sortie ni visite, juste quelques liaisons internet en vidéo avec leurs familles. Avant le confinement, ces jeunes adultes handicapés rentraient chaque week-end ou toutes les deux semaines dans leurs familles. Ces photos sont un signe vers l'extérieur et vers leurs proches. Un signe qui est aussi une fierté pour leurs familles.

Joëlle rejouant la jeune fille à la perle de Vermeer - Les Cigales de Mirabel

Hélène rejouant un tableau de Freda Kahlo - Les Cigales de Mirabel